「ＲＩＺＩＮ・ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、ジーライオンアリーナ神戸）

公開計量が２日、神戸ハーバーランドのスペースシアターで行われ、メインの６６キロ契約ＭＭＡ５分３回で対戦する秋元強真（１９）＝ＪＡＰＡＮ ＴＯＰ ＴＥＡＭ＝は６６・０キロ、萩原京平（２９）＝ＳＭＯＫＥＲ＝は６５・８５キロでクリアした。

１９歳の秋元が、萩原を「ザコ」と言い放つなど激しい舌戦を続けてきている両者。最上階までぎっしりとギャラリーが集まった商業施設の吹き抜けで実施された公開計量でも秤に乗る前からにらみ合って距離を詰めるなど不穏な空気が漂った。関係者に制止されて計量をパスしたが、その後のフェースオフでは激しくののしり合い、再び関係者の制止が入った。

４月に開業したジーライオンアリーナ神戸で初めて開催されるＲＩＺＩＮのメインカード。萩原は「絶対に勝つ。俺が東京に行って１年間、どういうことをやってきたのかを見せる。最高の試合をします」と必勝宣言。秋元は「そんな１年で勝てるんなら、みんな東京行くんで。思い切りぶっ飛ばして、会場を爆発させるんで楽しみにしてください」と堂々と応戦した。

なお、チケットは全席完売しており、当日券の発売はない。榊原信行ＣＥＯは「先日、マライア・キャリーさんがジーライオンで歌っていましたけど、これからジーライオンが何十年と続く中で、あの日のＲＩＺＩＮはすごかったなという試合を誇り高きＲＩＺＩＮファイターとともにお届けします」と熱戦を約束。１万人の大観衆の中で因縁の対決に決着がつく。