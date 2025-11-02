俳優の反町隆史（５１）が２日、東京競馬場で行われた「第１７２回天皇賞・秋」で表彰式プレゼンターを務め、レース終了後にパドックでトークショーを行った。

２０１８年の天皇賞・秋でプレゼンターを務めて以来、７年ぶり２度目の来場。夕日に照らされてさっそうと登場すると、観客からは「たかし〜！」との歓喜の声が響いた。競馬トークをしていると、反町は「個人的には川田（将雅）さんとはすごく仲がいいので」と切り出すと、意外な交友関係に観客もどよめきが起こったほど。何度か一緒に遊びに行ったそうで「ゴルフに行ったり、釣りに行ったり。バス釣りに行って、川田くんとは仲良くさせていただいている」と明かした。

俳優として多忙を極める反町だが、オンオフの切り替えは自然の中でリラックスすること。プライベートでは、北海道で種牡馬を繫養（けいよう）している社台スタリオンステーションに行ったといい、「すごく感動しました」と名馬たちとの触れ合いに目尻を下げた。２００７年公開の主演映画「蒼き狼〜地果て海尽きるまで〜」で乗馬も経験済み。「モンゴルで乗った馬が、ものすごく乗りづらかった。少し小さくて」と苦戦したというが、馬好きの一面を披露し、観客を魅了していた。