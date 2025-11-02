「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）

ブルージェイズが激闘の末に敗れ、１９９３年以来となるワールドシリーズ制覇を逃した。

３２年ぶりの頂点は視界に入っていた。九回、イニングまたぎの守護神ホフマンが先頭キケ・ヘルナンデスを三振に仕留めて１死。沸き返る本拠地だったが、続くロハスにフルカウントからの７球目を仕留められた。打球は左翼ブルペンに入る同点ソロ。本拠地は一気に静まりかえった。

あとアウト２つから追いつかれると、勝利の女神はドジャースにほほ笑んだ。延長十一回にはビーバーがスミスに決勝被弾。１点を追う攻撃では１死一、三塁と攻めながら併殺で試合終了となった。

九回に痛恨の同点弾を浴びた守護神ホフマンはカナダメディアのＴＳＮ Ｓｐｏｒｔｓなどの取材に応じ、「僕がみんからワールドシリーズのリングを奪ってしまった。正直かなり最悪な気分です」と沈痛の面持ち。スライダーが甘く入り、「あの場面ではもっとしっかり投げないといけなかった」と悔やんだ。

シーズンでは３４セーブを挙げ、ポストシーズンでも奮闘。ワールドシリーズも３試合無失点だったが、最後の最後で痛恨の失点となった。