¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿°éÀ®¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ÊCygames¡Ë¡£2021Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤äÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ÇÏ¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âè20²ó¤Ï¡¢1988Ç¯¤Ë£Çµ¤ò£³Ï¢¾¡¤·¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤È¤âÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡Êº¸¡Ë¤È¤Î¡Ö°²ÌÓÂÐ·è¡×¤òÀ©¤·¤¿¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¡Ê±¦¡Ë¡¡photo by Kyodo News
¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µ¤ÎÏ¤È¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤ËËþ¤Á¤¿À³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£¾®¤µ¤¤º¢¡¢¶âÁ¬Åª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µ¤¤Î¶¯¤µ¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¥ÁöÇÏ¡¦¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¶âÁ¬Åª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤òÀ¸»º¤·¤¿¶ÓÌîËÒ¾ì¤¬¡¢Æ±ÇÏ¤Î³èÌö¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ·Ð±ÄÆñ¤ÇÅÝ»º¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶¥ÁöÇÏ¡¦¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤À¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢£²Æ¬¤Î½éÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿1988Ç¯¤Î£ÇµÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££´ºÐ¡Ê¸½£³ºÐ¡£¢¨2001Ç¯ÅÙ¤«¤é¹ñºÝ²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¤¨Ç¯¤«¤éËþÇ¯Îð¤ËÊÑ¹¹¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤Î½©¤Þ¤Ç¤Ï£¸Àï£±¾¡¤È¡¢²¼µé¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¤¬¤¯Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£¹ÀïÌÜ¤Ë£·ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡·à¤ò±é¤¸¤Æ£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢Â³¤¯¾ò·ï¥¯¥é¥¹¤ÎÆÃÊÌÀï¤Ç¤â¤Þ¤¿¤â¸åÂ³¤Ë£¸ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÂç¾¡¤¹¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÈë¤á¤¿Ç½ÎÏ¤¬³«²Ö¡£¤¹¤«¤µ¤ºÄ©¤ó¤À½é½Å¾Þ¤Î£Ç¶ÌÄÈøµÇ°¡Êºå¿À¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤Ç¤â£¶ÇÏ¿Èº¹¤Ç´°¾¡¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢£Ç·µþÅÔ¶âÇÕ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¡¢£Ç¶ºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¡Êºå¿À¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ½Å¾Þ£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï£ÇµÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3200£í¡Ë¡¢£ÇµÊõÄÍµÇ°¡Êºå¿À¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤Þ¤ÇÀ©ÇÆ¤·¡¢°ìÌö¥È¥Ã¥×¥Û¡¼¥¹¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
¡¡¸þ¤«¤¦¤È¤³¤íÅ¨¤Ê¤·¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇÄ©¤ó¤À¤Î¤¬¡¢10·î¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìºÐ²¼¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Î³Þ¾¾¶¥ÇÏ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¶Ã°Û¤Î£¸Ï¢¾¡¤ò´Þ¤á¡¢12Àï10¾¡¡Ê£²Ãå£²²ó¡Ë¤È¤¤¤¦°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢£´ºÐ½Õ¤ËÃæ±û¶¥ÇÏ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢Ãæ±û¤Ç½Å¾Þ£¶Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£ÃÏÊý»þÂå¤È¹ç¤ï¤»¤Æ14Ï¢¾¡¤Î²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¤Î¤¬¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤À¤Ã¤¿¡£Æ±ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î£ÇµÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£·Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤È¡¢14Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡££²Æ¬¤Î°²ÌÓ¤ÎÂÐ·è¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿´Ìö¤Ã¤¿¡£ÅöÆü¤Î¥ª¥Ã¥º¤Ï¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬2.1ÇÜ¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤¬2.6ÇÜ¤Î£²ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£´°Á´¤Ê°ìµ³ÂÇ¤Á¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥È¤¬³«¤¯¤È¡¢¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê¶¥ÇÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸åÊý¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£°ìÊý¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï13Æ¬Ãæ£¸ÈÖ¼ê¤È¡¢ÃæÃÄ¤Î¸åÊý¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ£²ÈÖ¼ê¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢Ä¾Àþ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¤½¤Î£³ÇÏ¿È¤Û¤É¸å¤í¤Ë¤ª¤ê¡¢Âç³°¤Ë½Ð¤·¤ÆÄÉ·â¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤¬Ï¢¾¡¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤«¡¢¾ìÆâ¤¬ÂçÇ®¶¸¤·¤¿Ä¾Àþ¡£¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä³°¤«¤é²ÃÂ®¤·¡¢Æ±¤¸°²ÌÓ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£ºÇÆâ¤Ë¤¤¤¿¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢»Ä¤ê300£í¤¢¤¿¤ê¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢½ù¡¹¤Ë³°¤Ø¤È¿ÊÏ©¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤ë¤Ç¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ËÇÏÂÎ¤òÊ»¤»¤Ë¤¤¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ï£²Æ¬¤¬ÊÂ¤Ó¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÏ¶¯¤¤¿¤Ó¤ò¸«¤»¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤º¤Ë²¡¤·¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢½ÉÅ¨¤«¤é£±ÇÏ¿È£´Ê¬¤Î£±º¹¤Î£²Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£²Æ¬¤Ï£Çµ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤Ï£²Ãå¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï£³Ãå¡£¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³°¹ñÇÏ¤Î¥Ú¥¤¥¶¥Ð¥È¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯£ÇµÍÇÏµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤Ç¤â¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡£¤³¤³¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬°ìÌðÊó¤¤¤Æ¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡££²Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤â¤Ã¤Æ°úÂà¡£ÆüËÜÃæ¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£