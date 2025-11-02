スケートボード・日本選手権ストリートの決勝が１日、ライブドア・アーバンスポーツパーク（東京都江東区）で行われ、男子は小野寺吟雲が１９２・１５点で、女子は織田夢海（ゆめか）（サンリオ）が１７４・６３点でそれぞれ優勝した。

男子の小野寺は３度目の優勝、織田は日本選手権３連覇となった。この大会の男女上位２名は、２０２６年に名古屋市で開催されるアジア大会への出場権を獲得する。

優勝した小野寺は、「自分のスケートをやりきりました。最高です」と語り、織田は「自分が練習してきた大技を決めて優勝することができてうれしい。（地元開催の）アジア選手権がかかっていた大会なので、絶対に勝ちたかったからうれしい」と笑顔を見せた。

▽男子の最終順位は以下の通り

１位 小野寺吟雲（ぎんう） １９２・１５点

２位 佐々木音憧（とあ） １８８・５５点

３位 八島璃央（りお） １８３・７６点点

４位 根附海龍（かいり）（ＤＣ Ｓｈｏｅｓ） １８１・５４点

５位 池田大暉 １８０・０３点

６位 浜村大征 １７２・１４点

７位 長井太雅 １７１・３１点

８位 佐々木来夢（らいむ） １７０・７４点

▽女子の最終順位は以下の通り

１位 織田夢海（ゆめか）（サンリオ） １７４・６３点

２位 松本雪聖（いぶき） １７４・１８点

３位 尾関萌衣（めい） １６６・２９点

４位 丹野莉愛（りあ） １４３・９４点

５位 本間恋愛菜（れあな） １３８・２０点

６位 上村葵（ムラサキスポーツ） １１８・４２点

７位 吉沢恋（ここ）（ＡＣＴ ＳＢ Ｓｔｏｒｅ） ８６・５６点

８位 榎並琴音 ５２・５５点