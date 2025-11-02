ストリート男子で優勝した小野寺吟雲（２日）＝稲垣政則撮影

　スケートボード・日本選手権ストリートの決勝が１日、ライブドア・アーバンスポーツパーク（東京都江東区）で行われ、男子は小野寺吟雲が１９２・１５点で、女子は織田夢海（ゆめか）（サンリオ）が１７４・６３点でそれぞれ優勝した。

　男子の小野寺は３度目の優勝、織田は日本選手権３連覇となった。この大会の男女上位２名は、２０２６年に名古屋市で開催されるアジア大会への出場権を獲得する。

　優勝した小野寺は、「自分のスケートをやりきりました。最高です」と語り、織田は「自分が練習してきた大技を決めて優勝することができてうれしい。（地元開催の）アジア選手権がかかっていた大会なので、絶対に勝ちたかったからうれしい」と笑顔を見せた。

▽男子の最終順位は以下の通り
１位　小野寺吟雲（ぎんう）　１９２・１５点
２位　佐々木音憧（とあ）　１８８・５５点
３位　八島璃央（りお）　１８３・７６点点
４位　根附海龍（かいり）（ＤＣ　Ｓｈｏｅｓ）　１８１・５４点
５位　池田大暉　１８０・０３点
６位　浜村大征　１７２・１４点
７位　長井太雅　１７１・３１点
８位　佐々木来夢（らいむ）　１７０・７４点

▽女子の最終順位は以下の通り
１位　織田夢海（ゆめか）（サンリオ）　１７４・６３点
２位　松本雪聖（いぶき）　１７４・１８点
３位　尾関萌衣（めい）　１６６・２９点
４位　丹野莉愛（りあ）　１４３・９４点
５位　本間恋愛菜（れあな）　１３８・２０点
６位　上村葵（ムラサキスポーツ）　１１８・４２点
７位　吉沢恋（ここ）（ＡＣＴ　ＳＢ　Ｓｔｏｒｅ）　８６・５６点
８位　榎並琴音　５２・５５点