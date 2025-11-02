お笑い芸人の小籔千豊（５２）が、千原ジュニア（５１）や「フットボールアワー」の後藤輝基（５１）、岩尾望（４９）とともに、２日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ざっくりＹｏｕＴｕｂｅ」に出演。コスプレの野望を語った。

ハロウィンパーティといえば、コスプレ。ジュニアは「芸人もやらなアカンよな。俺、何年か前やったけどな。まだ恵比寿住んでる頃、やっていこうって」という。その芸人のパーティは「めちゃめちゃ大喜利や」と語った。

すると小籔は「オッサンなってふぬけてもうたというか。コスプレするってなった時、芸人やったら『おぉそれやんのか』とか『その着眼点か』ってなるってなったけど、俺、今パッと思いついたのは普通にやりたいやつになってもうてたな」と反省。

小籔がしたいコスプレは「フォートナイトのやつとか、（『鬼滅の刃』の）禰豆子とか。自分が純粋にやりたいやつになってくる」と語った。

なぜかというと「そのキャラクターが好きやから。俺もおデコあげて竹くわえて、カラーコンタクトいれて。岩尾かなんかにリュック背負ってもらってその中に入りたいもんな」とニヤり。「『炭治郎来た！』言うて岩尾が来て、俺がカゴの中から出てきたら、外国の人も写真獲るやろな」と語った。

これに後藤は「炭治郎は岩尾がやるんすか」と驚き。「誰も見ないですよ、その『鬼滅の刃』。岩尾が炭治郎で、小籔さんが禰豆子の鬼滅…」と呆れ笑いだった。