深田恭子「自然体な姿を撮って頂きました」カレンダー撮影の美麗オフショに反響「世界1番美しい」
女優の深田恭子が1日までにインスタグラムを更新。2026年カレンダーの撮影を行ったことを報告し、オフショットを披露すると、ファンから「世界1番美しい」「癒やされました」といった声が寄せられている。
【写真】深田恭子、胸元があらわになったカレンダー撮影のオフショット
深田が「今年も有難いことにカレンダーの撮影をしました!!」と投稿したのは撮影のオフショット。写真には笑顔で愛犬を抱っこする様子や胸元をあらわにした大胆な姿も収められている。投稿の中で深田は「いつもは、テーマを予め決めるのですが今回は陽の光を浴びるスタジオで自然体な姿を撮って頂きました」と撮影を振り返り「まだ暑い時期でしたが、海の香りを感じながらの心地よい時間でした」とコメントしている。
彼女の近影にファンからは「世界1番美しい」「可愛い恭子ちゃんに癒やされました」「安定の天使です」などの反響が集まっている。
■深田恭子（ふかだ きょうこ）
1982年11月2日生まれ。東京都出身。1996年、第21回ホリプロタレントスカウトキャラバン「PURE GIRLオーディション」でグランプリを受賞し芸能界入り。1998年放送の金城武主演のドラマ『神様、もう少しだけ』（フジテレビ系）に出演し脚光を浴びる。以降、大河ドラマ『平清盛』、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、劇場版も製作された『ルパンの娘』シリーズ（フジテレビ系）といった話題作に出演。2025年はドラマ『初恋DOGs』（TBS系）に出演した。
引用：「深田恭子」インスタグラム（@kyokofukada_official）
