大阪・読売テレビの「そこまで言って委員会ＮＰ」（日曜・後１時３０分）が２日、放送され、大阪府・吉村洋文知事（日本維新の会代表）が出演。１８４日間の会期を終えて１０月１３日に閉幕した大阪・関西万博を総括した。

パネリストは万博の「良かったこと」「悪かったこと」をディスプレーで掲示。明治天皇の玄孫（やしゃご）で作家の竹田恒泰氏は「良かったこと」として「娘の目が輝いていた」と記し、「悪かったこと」は「特になし」とした。

吉村氏は「特に子供たちからすると、世界各国に触れることってあんまりない中で、いろんな国の人たちと触れることができた。こんな文化があって、こんな価値観があるんだなと、いろんなことを知ることができたっていうのは、僕は常に大きなプラスだなというふうに思っていますね」と万博の意義を強調した。

すると次に竹田氏が口を開いた。家族で万博を訪れたといい「うちの娘なんか、ずっと目がキラキラ輝いていた。ウチに前から『世界の国々図鑑』みたいなのがあるんですけど、初めてそれを広げてね。『これ行った』とか『これ見た』とか言って。子供にはもう最高に良かったなと思います。ありがとうございます」とエピソードの披露から唐突な謝意を吉村氏に示すと、あまりのヨイショぶりにスタジオから失笑が漏れ、吉村氏も苦笑いを浮かべた。

すると竹田氏は「いやいやいや、本当のこと言ってるんですよ！」と大慌て。そして以下のように続けた。

「だから、悪かったことは特になし。これね、ぐちゃぐちゃ言う人いるんですよ。それは心の暗い人、さもしい人です。だって楽しもうと思ったら楽しめるんですから。（それなのに）『あれが悪い、これが悪い』と。それはもう人生損してる。さもしい人の根性なの」

スタジオがしっかりと笑いに包まれると、社会学者の古市憲寿氏が「いまだに（万博）反対派ですよ」と横やりを入れた。竹田氏は「心のさもしい人」とツッコんで再び笑いを取っていた。