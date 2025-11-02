TBS系で放送されている人気テレビ番組「アッコにおまかせ！」が2日、来年2026年3月29日の放送回をもって終了することがわかった。公式X（旧ツイッター）などで発表された。



【写真】今週の「アッコにおまかせ！」ゲスト陣 この姿を見られるのもあと5カ月…

公式Xでは「『アッコにおまかせ！』は2026年3月29日をもって放送を終了することになりました。」と報告。「これまで40年以上の間観てくださった視聴者の皆様、ありがとうございました。最後まで明るく楽しくお送りできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします」と知らせた。



「アッコにおまかせ！」は1985年10月6日に放送スタート。今年10月に番組40周年を迎えたばかりだった。1993年からタレントの峰竜太がMCとなり、現在のスタイルとなった。



この突然の発表に、ファンも驚いたようす。「まじ？アッコにおまかせもスーパー戦隊も終わって、日曜日は何見ればいいの？」「日曜日のお昼と言えば『アッコにおまかせ』だったからなぁ…めっちゃ寂しくなるよ」「僕が産まれる前からやってる番組。街頭インタビューも受けたことがあるし寂しい限りです」と惜別の声が多く寄せられていた。



