実用性重視のコンパクト設計！【ディッキーズ】の二つ折り財布がAmazonで販売中！
ポケットに収まるスマートサイズ！【ディッキーズ】のミニ二つ折り財布がAmazonで販売中！
２つ折りミニ財布！コンパクトなサイズ感だが、複数のポケットを設けており収納力抜群で使い勝手も◎ お札入れ×１、ジップポケット×１、透明ポケット×１、メッシュフリーポケット×６ 便利なＤカン付き！ストラップやキーホルダーなどを接続する際に使用可能。クリスマス・入学祝い・卒業祝いなど。様々なシーンでの贈り物にもオススメ！
小さめながら収納力が高く、お札やカードを整理しやすいポケット構成で使い勝手が良い仕様となっている。
メッシュポケットや透明ポケット付きで視認性も高く、取り出しやすさに配慮された設計となっている。
面ファスナー仕様で素早く開閉でき、ストレスのないスムーズな動作が可能となっている。
ストラップを装着できるDカンが付属しており、カバンやベルトループへの取り付けも可能となっている。
