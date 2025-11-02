【競馬】2025ブリーダーズカップ クラシック・G1（11月1日／日本時間2日／デルマー競馬場・ダート2000メートル）

【映像】日本中が歓喜したフォーエバーヤング“夢の走り”

アメリカ競馬の祭典、ブリーダーズカップの2日目、メインレースとなるダート2000メートルのクラシックが行われ、日本のフォーエバーヤング（牡4、矢作）が勝利した。日本競馬の歴史を塗り替えた“夢の走り”に、陣営も喜びのコメントを残している。

昨年3位のリベンジを期して臨んだフォーエバーヤングは、最初の直線から2番手後方につけ、3コーナーで早くも先頭争いを演じる。昨年覇者シエラレオーネ（牡4、ブラウン）らも後方で様子を伺う中、最後の直線でさらに伸び、外からの追い上げを寄せ付けずそのまま先頭でゴールイン。ライバルを寄せ付けない“横綱競馬”で勝利した。

レース後、坂井瑠星騎手が「馬の状態が非常に良かったので、とにかく自信を持って騎乗した結果あのポジションになった。去年の経験もありましたし、去年よりは楽なペースだなと感じた」と手応えを口にすれば、藤田晋オーナーは「このレースを勝つことが夢でしたし、同世代のシエラレオーネとフィアースネスに勝つことも夢で、これが最後のチャンスだったので、それが叶って嬉しい」（※編集部注：シエラレオーネは今レース後に種牡馬入りが決定済み）としみじみ。矢作芳人調教師も「馬に感謝しています」と感慨深げな様子だった。

ABEMAの生中継で快挙を見届けた福永祐一調教師も「チャンスあるんじゃないかなと思ってましたけど、本当に勝つとはすごいですね」と興奮ぎみにコメント。矢作調教師が「ついに取りましたよ！本当にみなさんのおかげです、ありがとうございました！」と締めくったように、日本競馬界にとっても価値あるクラシック初勝利となった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）