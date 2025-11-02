米マット最高峰で活躍する日本人女子レスラーが怖すぎるハロウィン写真を公開。本場のクオリティでファンを驚かせることに成功している。

【画像】日本人美女、怖すぎるハロウィン“ホラーマスク姿”

WWE女子スーパースターのジュリアが日本時間11月1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。現地アメリカ時間でのハロウィンにちなんだ自撮り写真などを公開した。

投稿にはハロウィンのスタンプなどで加工されたチャンピオンベルトとイタズラっぽく笑う自撮り、そして相棒キアナ・ジェームスとともに血のりがリアルなホラーマスクを被った2ショットの3枚が添付されており、かぼちゃとおばけ、ハートの絵文字でハロウィンの雰囲気をファンと分かち合った。

コメントには「ハッピーハロウィン！」とリアクションするファンの他、「画像を見た瞬間びっくりして後退りしたよ」「怖すぎる」とビビり気味のコメントや、「来週の金曜日もUS王座を保持し続けて、できるだけ長く君臨してほしい」と激励の言葉も並んでいた。

“美人秘書”キアナと組んで以降のジュリアは持ち前の実力となりふり構わぬ行動でUS王座をがっちりキープ。直近のWWE「スマックダウン」では絶対王者ティファニー・ストラットンにも強気に絡んでいく姿勢を見せており、次なる展開に注目が集まっている。

