■フィギュアスケート・グランプリ（GP）シリーズ スケートカナダ（日本時間2日、カナダ・サスカトゥーン）

スケートカナダの女子シングル、フリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）首位の千葉百音（20、木下グループ）が自己ベストの合計217.23点をマークし、GPシリーズ初優勝を果たした。

第1戦のフランス杯で優勝した中井亜美（17、TOKIOインカラミ）は、SP4位から順位を上げ、203.09点の3位で2戦連続の表彰台入り。GPシリーズ全6戦で上位6名が出場できるGPファイナル（12月、名古屋）への進出を決めた。

千葉は冒頭の3回転フリップー3回転トウループの連続ジャンプを着氷すると、3回転のループ、サルコウも成功。後半は3回転ルッツからの連続ジャンプで得点を重ねるなど、回転不足の判定もあったが、ジャンプで大きく崩れることなく滑り切った。演技は両手でガッツポーズをみせ、観客の声援に応えた。

25年世界選手権で4位のイザボー・レビト（18、アメリカ）が209.77点で2位。SP6位の青木祐奈（23、MFアカデミー）は冒頭ジャンプの転倒などが響き、巻き返しならず総合でも6位だった。

【女子シングル結果（合計）】

1位）千葉百音 217.23点

2位）イザボー・レビト 209.77点

3位）中井亜美 203.09点

6位）青木祐奈 182.85点

