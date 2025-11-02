ニューストップ > 国内ニュース > 酒気帯び運転の疑いで会社員の男（57）を逮捕【香川・三豊市】 酒気帯び運転の疑いで会社員の男（57）を逮捕【香川・三豊市】 酒気帯び運転の疑いで会社員の男（57）を逮捕【香川・三豊市】 2025年11月2日 18時13分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 きょう午後3時半ごろ、香川県三豊市詫間町の県道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転したとして、三豊市詫間町に住む会社員の男（57）が現行犯逮捕されました。 警察の調べに対し、男は容疑を認めているということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 女性客など10人に性的暴行・わいせつ行為等の罪「一人旅の女性を毒牙にかけていく様は、目を背けたくなるおぞましさ」里庄町ゲストハウス経営の男（51）に下された判決は【ゲストハウス連続性的暴行事件 第4回／全4回】 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】 「（息子は）何度か線路に飛び込もうとした、と」甲子園出場経験もある私立高校で上級生からいじめ受け「息子を守って欲しかった」【会見より 第3回／全3回】