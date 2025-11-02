¡Ö¾¡ÅÀ£±¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤¡×J£³¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤àÉÙ»³¤Î°ÂÃ£´ÆÆÄ¤¬¿°¤ò³ú¤à¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÏËÜÅö¤ËÄü¤á¤Ê¤¤¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¦¡×
¡¡¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ï11·î£²Æü¡¢J£²Âè35Àá¤Ç°¦É²FC¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£37Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90¡Ü£´Ê¬¡¢DF¿¼ß·ÔãÂÀ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢£±¡Ý£±¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢°ÂÃ£Î¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Î£±¼ºÅÀ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÉÙ»³¤Ï35Àá¤ò½ª¤¨¡¢¾¡ÅÀ28¤ÇJ£³¹ß³Ê·÷¤Î19°Ì¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¾¡ÅÀ£³¤òÃ¥¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¾¡ÅÀ£±¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤¡×¤È°¦É²Àï¤Î¥É¥í¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö°¦É²¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯ÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î²æ¡¹¤ÎÀï¤¤Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤Ï¤è¤¯¤½¤Î¤³¤È¤ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£ºÇ¸å¤Î£±ÅÀ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯¼è¤Ã¤ÆµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê£³»î¹ç¡£±þ±ç¤òÂ³¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡ÖºÇ¸å¤Î£±ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²æ¡¹¤ÏËÜÅö¤ËÄü¤á¤Ê¤¤¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¦»ÑÀª¤Ï¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Äü¤á¤º¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾¡ÅÀ£±¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¤Ï11·î£¹Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡ª ±Ø¥¹¥¿¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¡ØHKT48¡Ù¤Î¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢°ÂÃ£Î¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Î£±¼ºÅÀ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÉÙ»³¤Ï35Àá¤ò½ª¤¨¡¢¾¡ÅÀ28¤ÇJ£³¹ß³Ê·÷¤Î19°Ì¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¾¡ÅÀ£³¤òÃ¥¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¾¡ÅÀ£±¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤¡×¤È°¦É²Àï¤Î¥É¥í¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê£³»î¹ç¡£±þ±ç¤òÂ³¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡ÖºÇ¸å¤Î£±ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²æ¡¹¤ÏËÜÅö¤ËÄü¤á¤Ê¤¤¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¦»ÑÀª¤Ï¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Äü¤á¤º¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾¡ÅÀ£±¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¤Ï11·î£¹Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡ª ±Ø¥¹¥¿¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¡ØHKT48¡Ù¤Î¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ìµó¸ø³«¡ª