「想像するだけで癒されます」加藤綾菜、夫・加藤茶との仲良しエピソードに「羨ましい」「癒される」
コメディアン・加藤茶さんの妻である加藤綾菜さんは10月30日、自身のInstagramを更新。夫との仲良しエピソードを披露しました。
【写真】加藤綾菜、夫・加藤茶との仲良しエピソード！
綾菜さんは「カトちゃんには、ちゃんちゃんこ買ってあげて早速着てます。ちゃんちゃんこが似合うんだよな〜」と続け、夫婦仲の良さが伝わるエピソードも披露しました。
この投稿にコメントでは、「お揃いのちゃんちゃんこ着て欲しいかも」「カトちゃんのちゃんちゃんこ姿想像するだけで癒されます」「ちゃんちゃんこ姿、必見」などの声のほか、「メチャクチャ似合ってカッコイイ〜」「足 細っ」「どんどん綺麗になっていきますね」「スタイルよすぎる」「かとチャ羨ましいです」との声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)
「ちゃんちゃんこが似合うんだよな〜」綾菜さんは「いっきに冬ー さむい 寒暖差に身体がついていかないです」「あまりにも寒いのでお仕事いく途中にタートルのセーター買っちゃいました」とつづり、2枚の写真を投稿。2枚目の写真では、茶色のタートルネックのニットにミニ丈スカート、ロングブーツを合わせた冬らしいコーディネートを着用。抜群のスタイルと美脚が際立っています。
「カトちゃんも愛犬も喜んでくれました！」綾菜さんは10月3日の投稿では、夫・加藤茶さんと愛犬と軽井沢を旅行した写真を投稿しています。綾菜さんが宿を手配したそうで、「カトちゃんも愛犬も喜んでくれました！ 最高の家族旅行でした」とつづり、加藤茶さんが食事を楽しむ様子や夫婦ツーショットを披露しています。結婚15年目を迎えた加藤さん夫婦ですが、夫婦仲の良さが伝わるエピソードや写真を楽しみにしているファンも多いようです。これからも綾菜さんの投稿に期待したいですね。
