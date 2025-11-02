バレーボール男子日本代表の高橋藍（24＝サントリー）が2日に放送された日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。約1カ月の肉体改造ので変化を明かした。

沖縄合宿でバランスを意識したトレーニングに取り組む姿を披露。半円型のバランスボールでさまざまな種目をこなした。また、歯が縦の一本歯下駄を履いて、レシーブのような動きを繰り返した。「これ以上（膝が）いかない。どうやったらいくの」と苦戦。「動けー、俺の膝。動けよ」と絶叫しながら汗を流した。

体脂肪率10％を目標に掲げ、食生活も改善。「（タンパク質の）基本は鶏肉、魚」とし、「外食するなら寿司って言われました。魚、米。米が最強なんですよ、脂質もなく一番エネルギーになる」と語った。

ビュッフェではご飯の上にシラスを山盛りにする場面も。「魚が炎症を抑える効果があって。プレーで（関節に）炎症を起こすので、それを止める効果がある」と説明。「脂質を最小限にして、体脂肪を減らす。でも筋力は減らしたくないので、必要最低限のタンパク質を取る」と徹底した食事管理の結果、多重は約1カ月で84キロから82.5キロになり、体脂肪率も11.8％から10.2％に下がった。

「ジャンプが凄く変わるなと思った。跳びやすくなったし、浮遊時間があるのかなと感じたりする」とその効果を口にした。