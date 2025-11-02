橋本マナミ、現在の体重＆“太らない3日間の食事”公開「参考になる」「オートファジーダイエット真似したい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/02】女優の橋本マナミが2日、自身のYouTubeチェンネルを更新。体重やダイエット中の食事について明かし、反響が寄せられている。
【写真】橋本マナミ、こだわり詰まったダイエットメニュー
橋本は、「太らない3日間の食事を公開します」と題した動画を公開。冒頭には「最近すごい食べすぎて胃腸が疲れているので…」と語り、16時間の断食と8時間の食事時間を基本とした健康的なダイエット法で知られているオートファジーダイエットを行う3日間の様子を公開した。
朝には、習慣だという白湯を飲み、初日の昼には、納豆やキムチなどの発酵食品のほか、スルメイカ、豚汁、サラダ、白米が並んだバランスの取れた食事を紹介。「血糖値を上げないためにも、最初はお野菜」と語り、食べ方にもこだわりがあると明かしていた。その後も小松菜の煮浸しや生姜焼き、鮭など、健康的なメニューを紹介した。
動画の最後には、普段の食事について「家で自炊をすること」「基本は和食」「1人で食べる外食はヘルシー」と日頃から気をつけていることを説明。また、動画のサムネイルでは「169cm、56kg」と自身の身長や体重も公開していた。
この投稿に視聴者からは「参考になる」「食事メニューもバランスよくてさすが」「オートファジーダイエット真似したい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
