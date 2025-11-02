新「コンパクトSUV」がスゴイ！ ほぼ“軽サイズ”ボディ×タフ感ある「専用デザイン」！ レトロ風外装＆「映える足跡コーデ」の“めちゃ広ッ車内空間”がイイ！ ヒョンデ「インスタークロス」のアクセサリーって？

遊び心を刺激するコーディネートで魅力アップ！

2025年9月10日、ヒョンデのコンパクトEV「INSTER Cross（インスタークロス）」が日本市場で正式に発売されました。

ベースモデルである「INSTER（インスター）」の都市性能に、タフでアクティブなアウトドアテイストを融合したこのモデルは、街でも自然の中でも自分らしい時間を楽しみたい方にぴったりの一台です。

このインスタークロスの魅力をさらに高め、オーナーの個性やライフスタイルをより豊かに彩ってくれるのが、ヒョンデが用意した純正アクセサリーの数々です。

犬の足跡がデザインされた車内が可愛い！

ボディサイズは全長3845mm×全幅1610mm×全高1715mm、ホイールベース2580mmとコンパクトながら、標準モデルより全高を高く設定することでSUVらしい存在感を演出しています。

都市部での取り回しの良さを保ちながら、郊外での安定感ある走りも実現している点が特徴です。

インテリアはシンプルでありながら高い機能性を備えており、後席をフルフラットに倒すことで広々としたラゲッジスペースを確保できます。

キャンプや車中泊などのアウトドアシーンにも柔軟に対応し、静粛性の高い電動パワートレインとEVならではの瞬発力によって、街乗りからロングドライブまで快適なドライビングを楽しむことができます。

こうした魅力をさらに引き立てるのが、デザイン性と実用性を兼ね備えた純正アクセサリーです。

まず外装で目を惹くのが「INSTER デカールセット」です。カラーはガンメタストライプ、ホワイトストライプ、レッドストライプ、ウッディの4種類を設定しており、価格（消費税込、以下同）はガンメタ、ホワイト、レッドが8万9760円、ウッディが9万9880円です。

特にウッディタイプは、自然と調和するナチュラルな雰囲気に加え、1970〜80年代に流行した木目調サイドパネルを持つステーションワゴンを彷彿とさせる、懐かしさと温かみを感じさせるデザインとなっています。

さらに、同系色の「INSTER Cross ホイールデカール」（1万6500円）を組み合わせることで、ボディ全体に統一感を持たせることができます。

また、SUVらしい力強さを演出する「INSTER マッドフラップ」は、レッドとブラックの2色をラインナップしています。

白のロゴがアクセントとなり、泥や小石の跳ね上げからボディを守る実用性も兼ね備えています。価格は2万9700円です。

インテリアでは、犬の足跡をモチーフにした「INSTER パピーセット」が目を引きます。

フロアマット、ラゲッジマット、そして大小3つずつのパピー立体エンブレムがセットになっており、価格は11万9900円です。

白い足跡が散りばめられたマットは、荷物やペットによる汚れや傷を防ぎながら、車内に温かみと可愛らしさを添えます。

エンブレムはインパネやドアパネルなど、好みの場所に貼り付けることができ、インテリアに遊び心をプラスします。

インスターのコンセプトである「日常の“たのしい”が、“無限にたのしい”になる」を体現するアイテムといえるでしょう。

さらに、快適なドライブをサポートする「助手席シートバックボードテーブル2.0」（7700円）など、助手席の背面に装着することで、休憩時に軽食を取ったり、ノートPCで作業を行ったりと、多様なシーンで活用することができるアクセサリーも用意。長距離移動時の快適性を高めるアイテムとして人気を集めそうです。

また機能性を兼ね備えたアクセサリーとして、「INSTER スケルトンガーニッシュ」（4400円）と「INSTER カードホルダーガーニッシュ」（8800円）もラインナップされています。

スケルトンガーニッシュは透明樹脂素材を採用し、ドアトリムやセンターコンソール周辺に装着することで未来的な印象を与えます。

一方のカードホルダーガーニッシュは、スマートカードキーやICカードを収納できるスペースをスマートにドレスアップし、機能美と上質感を両立しています。

※ ※ ※

インスタークロスの純正アクセサリーは、実用性・デザイン性・遊び心の3つをバランスよく融合させ、オーナーの個性をより一層際立たせる存在です。

アウトドアを楽しむ方はもちろん、ペットと一緒にドライブを楽しみたい方や、日常の移動をもっと楽しくしたい方にもぴったりのラインアップとなっています。

ヒョンデが提案するのは、単なる移動手段としてのEVではなく、使うほどに愛着が深まり、暮らしの一部となるパートナーとしてのクルマです。

インスタークロスとその純正アクセサリーが、日常に新しい発見と楽しさをもたらす存在として、これからのEVライフをさらに豊かにしていくことでしょう。