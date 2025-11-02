２日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（日曜・午後５時半）では、アジア太平洋経済協力会議、日米首脳会談などで外交デビューを飾った高市早苗首相の激動の１週間を振り返った。

各国のリーダーと話す場面でも笑顔の目立った高市氏について、元外交官で第一次トランプ政権時に駐米大使を務めた杉山晋輔氏は同番組の取材に「（日本人は）特にリーダーになると、割と控えめというか。表情も割と控えめで硬いというか」と前置きすると、高市氏の笑顔について「国際社会の中で日本の存在感を示すにはアクションとか表情とか、それはすごくいいことだと思う」と評価した。

高市氏がトランプ大統領と横須賀で空母を訪問した際、スピーチでトランプ氏と同じワード「揺るぎない日米同盟」と口にしたことについて「アジア太平洋に対するアメリカのコミットメントが段々薄くなるということではないと言うことを非常に画像的にも、はっきり表したシーンだったように思う」と話した杉山氏。

高市首相の今後について「単に笑顔で感じが良いということだけではなくて、本当にこの人は頼りになるとか、非常に正しいことをやるとか、この先、この第一歩に基づいて、どう中身をさらに推進していくか。これが問われることは間違いない」と指摘していた。