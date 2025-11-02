米国競馬の祭典、ブリーダーズＣ（ＢＣ）が２日間にわたってカリフォルニア州のデルマー競馬場で開催され、２日（現地時間１日）に行われたメインのＢＣクラシック（ダート２０００メートル）はフォーエバーヤングが日本調教馬として初制覇。３着に敗れた昨年の雪辱を果たし、ダート世界一の座を手にした。坂井瑠星騎手＝栗東・矢作厩舎＝は２月のサウジＣ以来となる海外Ｇ１２勝目。矢作芳人調教師は同１０勝目となった。

三度目の正直。高い高いアメリカの壁を、フォーエバーヤングと坂井瑠星騎手がついに破った。昨年のケンタッキーダービーとブリーダーズＣクラシックではともに３着。日本馬にとっては“大健闘”でも、喜びより悔しさが上回っていた。「フォーエバーヤングという存在に出会うのが、今の自分には早いんじゃないかって、ずっと思ってた」。

葛藤が和らいだのは、人馬ともに海外Ｇ１初制覇を果たしたサウジＣ。「少しは責任を果たせたかな。このまま海外Ｇ１を勝てずに終わったら後悔する」。フォーエバーヤングにふさわしい騎手にならなければ―。その決意が、自身を強くした。

国内外で腕を磨き、「レモンポップが鍛えてくれた」と“負けられない立場”も何度も経験した。葛藤を乗り越えてつかんだ、世界一の称号。これからは、世界一の先にある景色を見せてくれるはずだ。（水納 愛美）