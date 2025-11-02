◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

松井秀喜さん以来となる、日本人2人目のワールドシリーズMVPに選ばれたドジャース・山本由伸投手。セレモニーでは“魂の連投”っぷりを現すかのような姿を見せました。

ワールドシリーズ第2戦では9回105球を投げ、2試合連続の完投を達成した山本投手。しかし続く第3戦は延長18回までもつれる激戦となり、中1日の山本投手もブルペンで肩をつくる姿を見せていました。さらに負けたら終わりの第6戦では先発登板し6回96球の力投。翌日の最終第7戦へ望みをつなぐと、この日もリリーフとして9回途中からマウンドに上がりました。サヨナラのピンチを切り抜けると、その後も11回までマウンドへ。無失点に抑えきり、チームを世界一に導きました。

ワールドシリーズの3登板だけでも235球を投じるなど、腕を振り続けた山本投手。MVPのトロフィーを手に取ると、少し困ったような表情を見せます。周囲からも頭上に掲げるよう促されますが、どうやらうまくあげきれない様子。後方にいたキケ・ヘルナンデス選手がこれに気付き、後ろからそっと腕を支え、トロフィーを高々と掲げました。紙吹雪が舞う中、大歓声に包まれ笑顔を見せた山本投手。トロフィーを下ろそうとすると、通訳・園田芳大さんや選手らもすぐさま支える様子を見せました。

その後の会見では「ドジャースがワールドチャンピオンで締めくくることができて、すごくやり切ったなっていう達成感、喜びを感じます。本当に全員が出し切った。僕は今日2日連続で投げましたけど、他の選手もコンディションギリギリでも、できることを全部やってプレーしたので、本当に気持ちが一つになった結果だと思います」と語った山本投手。

さらにブルペンで投球を始めた時点では不安もあったものの、徐々に状態をあげられたことに言及。体調に関しても「限界を超えたというような感覚はない」としながら、2連投に応えられた“新たな自分”への喜びを口にします。

トロフィーについての質問にも「疲れとかではなく」と添えながら、「トロフィーは重かったです」と笑顔を見せました。