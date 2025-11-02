◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

ドジャースが延長11回の激闘を制し、2年連続のワールドシリーズチャンピオンに。試合後には佐々木朗希投手が喜びを語りました。

この日は登板こそありませんでしたが、「ブルペンで肩を作っていたのでめちゃくちゃ緊張していた」と明かした佐々木投手。「本当に勝てて良かったです」とチームの勝利を喜びました。

また、自身初だったワールドシリーズの戦いを振り返り「今日の試合もそうでしたけど、先発陣がずっと頑張ってくれたので、そこに尽きるかなと思います」と勝因を話しました。

メジャー移籍1年目の今季は先発投手としてデビューするも、5月に右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入り。リハビリを経て中継ぎとしてメジャー復帰し、ポストシーズンではクローザーを任されるなどチームの信頼を勝ち取りました。

「悔しいシーズンになりましたけど、ポストシーズンで投げることができて、すごく自分にとっても良い経験になりました」と今季を振り返った佐々木投手。「チームはワールドチャンピオンになって、素晴らしい結果になった」と喜びました。

この日の第7戦には前日第6戦に先発した山本由伸投手が連投。9回途中からマウンドにあがり11回まで無失点に抑えました。佐々木投手は「昨日も投げて、今日も投げて、内容も素晴らしいですし、僕ら投手が目指す姿なのかなと思います」と、ワールドシリーズMVPに輝いた先輩に敬意を表しました。

そして来季へ、「シーズンから貢献できるように、またワールドチャンピオンになれるように頑張ります」と佐々木投手は意気込みました。