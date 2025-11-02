◇明治安田J2リーグ第35節第1日 水戸1−0甲府（2025年11月2日 リサイクルインクススタジアム）

水戸がJ1昇格に王手をかけた。

前半45分に左からの殺すをFW多田圭佑（23）が折り返し、MF加藤千尋（26）が決めて決勝点。次戦・大宮戦で初のJ1昇格と優勝が決まる可能性が出てきた。加藤は「あまり考えずに打ったが、いいコースに飛んだ。感覚で打った」と今季2点目を振りかえる。次戦へ向けては「回りは関係ない。自分たちがやることをやって、自分たちの戦いできれば昇格は見えてくる」と、先を見すえた。

主将のMF大崎航詩（27）は「勝って得られるものは、負けて得るものより多いし、勝つことでしか得られない自信や勇気もある。昨年の残留争いは、今とはプレッシャーは一緒だが、前向き後ろ向きは違うし、ここまで勝って積み上げてきたのがそこがつながっている。1つ勝てば景色が変わる試合が続くが、変な意識ではなく、全員が優勝だけ見ていけば。いい意味で意識したい」とこちらも前向きだ。

森直樹監督（47）も「根気強くプラス辛抱強くと言っていた。前半は根気強くやった結果、ポケットが取れて、セットプレーの流れから得点できたことはチームの成長を感じた。後半は相手のパワープレーもあったが辛抱強く守れた。内容より残り3試合は一戦一戦勝ちにこだわり、ホームで大宮と直接対決なので、決めたいぐらいの戦いがしたい」と、前半戦で0−2で負けている大宮への雪辱に自信を見せた。