株式会社リンクス（東京都港区）は、このほど「夫婦の営み」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、夫婦の営みがある人のうち、約2人に1人が「子どもができたことにより営みの頻度が減った」と回答しました。やはり、子どもがいると夫婦の営みはしづらいと感じているのでしょうか。



調査は、同社が運営する既婚者向けマッチングアプリ『既婚者クラブ』のユーザー3000人（男性1472人、女性1528人）を対象として、2025年3月にインターネットで実施されました。なお、年代別の内訳は20代155人、30代541人、40代963人、50代1341人となっています。



調査の結果、全体の45.23％が「現在、夫婦の営みがある」と回答し、男性（48.51％）のほうが女性（42.08％）よりもやや高くなりました。



また、夫婦の営みが「ある」と回答した割合を年代別に見ると、「20代」（76.77％）が最も多くなり、年代が上がるにつれて徐々に減少していく傾向が見られました。



さらに、子どもの有無別で見ると、両者で大きな差は見られなかったものの、意外にも子どもがいない人（743人）のほうが「営みはない」（55.05％）と答えた割合がやや高くなりました。



夫婦の営みが「ある」と答えた人（男性714人、女性643人）に、「子どもができてからの営みの頻度」を尋ねたところ、「減った」が半数を超え52.32％、「変わらない」が23.73％、「増えた」はわずか2.95％にとどまりました。



また、「子どもがいると営みがしづらいと感じる」と答えた人は63.81％と6割以上を占めた一方、「しづらいとは感じない」と答えた人は8.4％と少数派となりました。