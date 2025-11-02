¡ÖÄË¤½¤¦¡×¡Ö¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯!¡×34ºÐ¤µ¤ï¤ä¤«ÇÐÍ¥¡ÖÊñÂÓ¤ÎÃæ¤Ï¡Ä¡×à´éÌÌ½ý¸ýáÈäÏª¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡ÖÂç¾æÉ×?¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¡¤óÎÞ¡×¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
À¸¡¹¤·¤¤½ý¸ý¤Ë¡Ä
¡¡34ºÐÇÐÍ¥¤¬ÊñÂÓ¤ò³°¤·à´éÌÌ¤Î½ý¸ýá¤ò¸«¤»¤ëÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¡Ä¡£¡Ö¥ê¥¢¥ë²á¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡£¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È4ÏÃ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÊñÂÓ¤ÎÃæ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£·àÃæ¤Ç¤ÏÊñÂÓ¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤¿ËË¤Ê¤É¤Îà½ý¸ý¤ò¥ª¡¼¥×¥óá¤·¤¿ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯»Ñ¤Ç¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÄË¤½¤¦¡×¡ÖÉÝ¤¹¤®¤Æ¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤¿!¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë²á¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÊñÂÓ¤ÎÃæ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤¬À¨¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¡¤óÎÞ¡£¤è¤«¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¤Ç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£