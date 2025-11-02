¡ÒW¥·¥êー¥ºMVP¡Ó¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¤Ê¤¼»³ËÜÍ³¿¤ò³«ËëÅê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤«¡©¡Ä³«ËëÁ°¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡Ö2Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Æ±¥·¥êー¥º¤ÎMVP¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãーÄ©Àï2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë»³ËÜÍ³¿¤¬³ÍÆÀ¡£»³ËÜ¤ÏÂè2Àï¡¢Âè6Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤Î¤«¤«¤ëÂè7Àï¤Ç¤ÏÃæ0Æü¤Ç¹¥¥ê¥êー¥Õ¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥×¥ì¥ß¥¢²½¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹³«ËëÀï
¤½¤â¤½¤âº£µ¨¤Ï³«ËëÅê¼ê¤ÎÂçÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø»³ËÜÍ³¿ ¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ëÅêµå½Ñ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢ÃæÅçÂçÊå»á¤Ï¥·ー¥º¥óÁ°¤Ë2Ç¯ÌÜ¤Î»³ËÜ¤Î¡È¾åÀÑ¤ß¡É¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥á¥¸¥ãー2Ç¯ÌÜ¤Ç³«ËëÅê¼ê¤Ë
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Ë23ºÐ¤Ç¼«¿È½é¤ÎÂôÂ¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤«¤é4Ç¯¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ2¥·ー¥º¥óÌÜ¤Î»³ËÜ¤¬¡¢3·î18Æü¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¤ÎÅìµþ¥·¥êー¥º¤Ç¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Ç¤Ï½é¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤¤¤ËÅìµþ¥·¥êー¥º¤¬ÌÜÁ°¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÂÎÄ´¤âÀ°¤¨¤Æ¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬ÂçÇ®¶¸¤È¤È¤â¤ËÍèÆü¤·¤¿ÍâÆü¤Î3·î14Æü¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À»³ËÜ¤Ï¡¢½é¤ÎÂçÌò¤Ë¤½¤¦¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
2023Ç¯¥·ー¥º¥ó¥ª¥Õ¡¢12Ç¯Áí³Û3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó465²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦MLB¤ÎÅê¼ê»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤È¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï18»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ7¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.00¡£±¦¸ª¤Î¸Î¾ã¤ÇÌó3¥«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤â¤¢¤ê¡¢·ÀÌó¶â¤Ë¸«¹ç¤¦³èÌö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
3·î16Æü¡¢ºå¿À¤È¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Î»î¹çÁ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー1Ç¯ÌÜ¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÌ¤Ç°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÌ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¥Þ¥¦¥ó¥É¤ä¥Üー¥ë¤¬°ã¤¨¤Ð¡¢¥á¥¸¥ãー¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ä¶¤äÊ¸²½¡¢¿©»ö¤Î°ã¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤â¤¢¤ê¡¢Å¬±þ¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
²¿¤è¤êNPB¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Áê¼ê¥Ð¥Ã¥¿ー¤Î¼Á¤À¡£¤½¤ì¤ò¤è¤¯É½¤¹¤Î¤¬¡¢Èï¥Ïー¥É¥Ò¥Ã¥ÈÎ¨¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤À¡£ÂÇµå¤Î½éÂ®¤¬153km/h°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¥Üー¥ë¤Î³ä¹ç¤Ç¡¢Â®¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤¿¤ì¤ì¤Ð¥Ò¥Ã¥È¤äÄ¹ÂÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
ºòµ¨¤Î»³ËÜ¤ÎÈï¥Ïー¥É¥Ò¥Ã¥ÈÎ¨¤Ï41.3%¤Ç¡¢MLBÊ¿¶Ñ¡Ê38.9¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥ìー¥È¡Ê¥Õ¥©ー¥·ー¥à¡Ë¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢45.5%¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î»³ËÜ¤Ï¶¯¤¤¥¹¥È¥ìー¥È¤ÇÂÇ¼Ô¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ãー¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨³«ËëÅê¼ê¤Ë»³ËÜ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£¡Öºòµ¨½ªÈ×¤Ï¥¨ー¥¹µé¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¡¢º£µ¨¤ÏÉ÷³Ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¤À¡£
º£¤ä¥á¥¸¥ãー¤ÇÂ¾29µåÃÄ¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤»ñ¶âÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ïº£À¤µª½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£³«ËëÁ°¤Ë¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò²áµî2ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿º¸ÏÓÅê¼ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤ò5Ç¯Áí³Û1²¯8200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó282²¯±ß¡Ë¤ÇÊä¶¯¡¢¤µ¤é¤Ëºòµ¨³«ËëÅê¼ê¤Î¹ëÏÓ¥¿¥¤¥éー¡¦¥°¥é¥¹¥Îー¤â¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢»³ËÜ¤¬ÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¥á¥¸¥ãー2Ç¯ÌÜ¤Ë¾åÀÑ¤ß¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÍýÍ³
ºòµ¨±¦¸ª¤Î¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢°Ê¹ß¤Ï¹¥Åê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï4»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢2¾¡¤ò´Þ¤á°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤Ç¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥á¥¸¥ãー2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¾åÀÑ¤ß¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ï´Ä¶ÌÌ¤À¡£ºòµ¨½ªÈ×¤Î³èÌö¤Ï¡¢°Û¹ñ¤Î¥êー¥°¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¡¢ÊÑ²½ÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¥«ー¥Ö¤È¥Õ¥©ー¥¯¤ò¤¦¤Þ¤¯¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤âÀ©µå¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹ºßÀÒ»þ¤ÎÅÄÃæ¾Âç¡Ê¸½µð¿Í¡Ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤òº£µ¨¤É¤¦¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ÆÃ¤Ë»È¤¤Êý¤â´Þ¤á¤Æ¥¹¥È¥ìー¥È¤ò¤¤¤«¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¡ÊµîÇ¯¤Ï¡Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÊý¡¹¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÌ¤Ç½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¸¬µõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿»³ËÜ¼«¿È¤À¤¬¡¢2023Ç¯¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¤²Êý¤Ï´°À®ÅÙ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£
º£¤ÎÅê¤²Êý¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥Õ¡¢¤ä¤êÅê¤²¤ä¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÆÈÆÃ¤ÊÎý½¬¡ÊBC¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ë¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¸ÆµÛË¡¤äÊâ¤Êý¤«¤é»Ï¤á¤Æ¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤òÀÄÃÝ¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤é¤»¤Æ»È¤¦ÆÈ¼«¤ÎÅêµå¥Õ¥©ー¥à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤éÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±¦ÉªÄË¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶¯¤¤°ÒÎÏ¤ÎÂ®µå¤ä±Ô¤¯Íî¤Á¤ë¥Õ¥©ー¥¯¡¢¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¹âÂ´5Ç¯ÌÜ¤Î2021Ç¯¤«¤é»Ë¾å½é¤Î3Ç¯Ï¢Â³MVP¡õÂôÂ¼¾Þ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¤·¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÈµðÂç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Ë±¦ÏÓ¤òÂç¤¤¯°ú¤¤¤ÆÅê¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¥Õ¥©ー¥à¤ËÊÑ¤¨¤¿Åö½é¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¼óÇ¾¿Ø¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¡¢¼þ°Ï¤Ï¡Ö¥¢ー¥àÅê¤²¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸«Êý¤ò¤¹¤ë¼Ô¤Ï¤â¤Ï¤äÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
µÕ¤Ë¡¢»³ËÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡ÈÌÏÈÏ¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¤ä¤êÅê¤²¤È¸À¤ï¤ì¤ëÎý½¬Ë¡¤À¡£Àµ³Î¤Ë¤Ï¥Õ¥ìー¥Á¥ã¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡ÖÌð¡×¤Î°ÕÌ£¡Ë¤È¤¤¤¦´ï¶ñ¤Ç¡¢»³ËÜ¤¬»Õ»ö¤¹¤ëÌðÅÄ½¤¥È¥ìー¥Êー¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡£
¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê£±Àï
¥Õ¥ìー¥Á¥ã¤Ï¾®¼êÀè¤ÇÅê¤²¤ë¤È¤¦¤Þ¤¯Èô¤ó¤Ç¤¤¤«¤º¡¢¤³¤ì¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«Á³¤È¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿Åê¤²Êý¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
»³ËÜ¤òÂº·É¤¹¤ë髙¶¶¹¨ÅÍ¡ÊÃæÆü¡Ë¤ä¡¢Æ±¤¸¤¯ÌðÅÄ¥È¥ìー¥Êー¤Ë»Õ»ö¤¹¤ëËÌ»³ÏË´ð¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Ê¤ÉÆüËÜÂåÉ½¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÌÌ¡¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹çÍýÅª¤Ê¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤òËá¤¤¿¤¤¤È¥Õ¥ìー¥Á¥ã¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î»Ñ¤âµå¾ì¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£
»³ËÜ¤ËÂº·É¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤ÇºòÇ¯MLB¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤ê¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢À¾Éð¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿±¦ÏÓÅê¼ê¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¤Ï»³ËÜ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤ÆÍèÆü¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ëº¢¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤ÏËÜÅö¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»³ËÜÍ³¿¤À¡£Èà¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£»³ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©ー¥¯¤ò¡¢¼«Ê¬¤âÆüËÜ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
À¤³¦Ãæ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÌÜ¤¬Ãí¤¬¤ì¡¢¶õÁ°¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëº£²ó¤ÎMLB³«Ëë¥·¥êー¥º¡£ÆóÅáÎ®¤ä2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ò»³ËÜ¤ÏÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤«¡¢ÀèÈ¯¤ÇÅê¤²¹ç¤¦¤Î¤Ï¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀ¤À¡£³«ËëÀï¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¡£¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÂçÉñÂæ¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ë¬¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
»³ËÜ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤Î2017Ç¯4·î¡¢ÌðÅÄ¥È¥ìー¥Êー¤Î²¼¤ò½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ÆÆüËÜµå³¦¤ÇÌµÁÐ¤·¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ËÆþÃÄ¡£ÌðÅÄ¥È¥ìー¥Êー¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Ê¤ê¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢±ÉÍÀ¤¢¤ë³«ËëÅê¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥á¥¸¥ãー2Ç¯ÌÜ¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤Ø¡£¥«¥Ö¥¹Àï¤Ç¤Ï5～6¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ëÍ½Äê¤Î¤Ê¤«¡¢¤É¤ó¤Ê2025Ç¯¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£
ºòµ¨¤è¤ê¿Ê²½¤·¤¿»³ËÜ¤Î»Ñ¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÃæÅçÂçÊå