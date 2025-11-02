山下美夢有が三つ巴のPO制し米ツアー2勝目 「強い気持ちで回れました」【一問一答】
＜メイバンク選手権 最終日◇2日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞山下美夢有が、8月のメジャー「AIG女子オープン」に続く米国女子ツアーで2勝目を挙げた。チェ・ヘジン（韓国）、ハナ・グリーン（オーストラリア）と三つ巴のプレーオフとなったが、山下は約7メートルのバーディパットを沈めて決着をつけた。ラウンド後、中継局WOWOWのインタビューで語った歓喜をお届けする。
<写真>始動でフェースを閉じたらあとはその場で回るだけ！ 山下美夢有の安定感抜群スイング
・今の率直な感想は？（プレーオフの）サードショットがあまり寄らず、距離が長かったんですが、しっかり打てて入ってくれたのでよかったです。・今週は、『もう少しなんだ』とコメントもしていましたが、最後のホールで積みあがった？きょう一日長かったけど、本当に強い気持ちで回れました。きょうはたくさんの方が応援に駆けつけてくれて、それが本当に力になりました。・日本人ギャラリーも駆けつけてくれてどう感じた？ラウンド中、『頑張って』と声をかけてくださる方が多くて、本当にうれしかったです。本当に優勝できて良かった。・来週以降もトーナメントが続きますが、最終戦までどういう戦いをしていきたい？とりあえず勝てたのはうれしいですが、来週以降もまだ試合が続くので、引き続き調整して優勝を目指して頑張りたい。
