山下美夢有が8打差逆転 三つ巴のプレーオフ制し米ツアー2勝目「応援が力になりました」
＜メイバンク選手権 最終日◇2日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが終了した。首位と8打差で出た山下美夢有が「65」をマークし、トータル18アンダー・トップタイでホールアウト。チェ・ヘジン（韓国）、ハナ・グリーン（オーストラリア）をプレーオフで撃破し、「AIG女子オープン」（全英）に続く今季2勝目を果たした。
1番パー5で行われたプレーオフ1ホール目。山下のティショットはフェアウェイをとらえ、ここで雷雲接近による中断に。仕切り直しの2打目はグリーン手前のフェアウェイへ。アプローチは寄らなかったが、約7メートルのバーディパットをねじ込み、勝負を決めた。大会を放送するWOWOWのインタビューでは「きょう一日長かったですけど、強い気持ちで回れました。きょうはたくさんの方が応援に駆けつけてくれて、それが本当に力になりました」と笑顔を見せた。岩井明愛はトータル17アンダー・4位タイ。古江彩佳はトータル16アンダー・9位タイ、岩井千怜はトータル12アンダー・16位タイ、畑岡奈紗はトータル9アンダー・33位タイに入った。竹田麗央はトータル7アンダー・41位。吉田優利はトータル6アンダー・42位タイ、勝みなみはトータル1アンダー・60位タイ、馬場咲希はトータルイーブンパー・64位タイだった。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6184万円）。優勝した山下は45万ドル（約6927万円）を獲得した。
