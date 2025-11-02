持ち家は買い替えで資産倍増!? 賢い住み替え術とは【眠れなくなるほど面白い 図解 マンションの話】

持ち家は「買い替え」することで資産が増える

賢い「買い替え」が資産を増やす

かつては、資産としてマンションを購入する場合は「終の住処」として購入する人が大半でした。住み替えるとしても「子どもが巣立って、夫婦２人では広すぎる」というようなケースが多く、売却は高齢施設入居のタイミングで……というパターンです。また、日本人は、不動産売買の経験があまりなく、自宅は「一生の中で１度あるかの大きな買い物」でした。

しかし、今は違います。賢く「買い替え」を行うことで、住宅コストを下げるだけでなく、「資産を増やす」こともできるのです。

これはとある人が、10年ごとに買い替えを行った場合の購入頭金の 一 例です。 ２ 物件目で頭金は２３６５万円になっていますが、１物件目の頭金との差額の「１３６５万円」が含み益ということ。このようにうまく買い替え先を探し、物件価値が下がりきらないうちに売却を繰り返すことで、含み益を増やしていくことができます。これが「買い替えるとお金が増える」ということです。

もし住み替えをせず、同じ家に30年住み続けた場合はどうなるでしょうか？ 住宅ローンは全額返済できるかもしれませんが、売却価格は期待できないでしょう。これからの時代は「価値が下がらないうちの買い替え」が資産を増やすことになるのです。

買い替えとそのまま、違いはどうなる？

買い換えない場合は…

住宅ローンを完済しても売却益は見込めない

生活や家族形態の変化に対応しづらい

買い替えると…

売却益を次の頭金にすることで資産を増やすことができる

引っ越しや転勤などの変化にも対応しやすい

買い替えを繰り返すことで資産を増やすことが可能に

資産価値が落ちない物件を選び、売却時のお金をそのまま次の物件の頭金に入れれば、買い替えるたびに資産価値が高い物件へとランクアップが可能。

