◆スキージャンプ全日本選手権ラージヒル兼ＮＨＫ杯（２日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ＨＳ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）

ラージヒルが行われ、レジェンド葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝が４位に入った。Ｗ杯下部大会であるコンチネンタル杯（Ｃ杯）の代表入りを確実にし、９度目の五輪出場に望みをつないだ。

Ｃ杯の代表選考を兼ねたこの日の大会。Ｗ杯代表６人とＣ杯代表入り確実の２人を除いて上位２人に入る必要がある中、１回目４位と好スタートを切ると、２回目も大崩れすることなく代表切符をつかみ取った。

１４年ソチ五輪でラージヒル銀メダル、団体銅メダルなどの実績を誇る。今年２月の札幌大会ではＷ杯歴代最多出場のギネス世界記録を５７９戦に更新した。年齢を重ねても国内大会では若手に負けじとトップクラスで活躍し、今大会前も「調子も悪くない。そろそろ本気出していこうかな」と話していた。

９度目の五輪出場に向けては、Ｃ杯からＷ杯代表に昇格し、さらにＷ杯でも結果を残す必要がある。葛西は「さすがレジェンドだ。うれしいですし、めっちゃ緊張した。ここで勝たないとコンチもＷ杯もないと言い聞かせて、失敗なく飛べてほっとしている。Ｗ杯メンバーになってから五輪のメンバーが見えてくる。（五輪出場は）今はまだ小さい目標として見え隠れしている」と話した。