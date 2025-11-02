元大相撲の横綱・若乃花でタレントの花田虎上（54）の妻・倉実（くみ）さんが2日までに自身のインスタグラムを更新。ハロウィーンパーティーの家族ショットを披露した。

「一日遅れのハロウィンパーティー やらないつもりだったけど Mokaが仮装したいし 衣装の準備はできてるので」と書き出すと、仮装姿の花田氏と、自身、2人の娘の家族ショットをアップ。

「今年もパパの仮装は当日まで秘密 ピーターパンです 私はウェンディの弟のジョン」と明かすと、娘2人については「ヴァンパイア 悪魔」と紹介。「夜ご飯は普通にしゃぶしゃぶです」とつづった。

花田は10歳年下の倉実さんと08年に再婚し、長女・百華（わか）さん、次女・桃果（もか）さんの4人家族。前妻との間にも4人の子供がいる。

倉実さんの投稿に、フォロワーからは「いい家族 パパが偉い」「素敵な家族！！可愛い娘さんと、奥さん。パパさん幸せですね」「花田家のハロウィン楽しみにしていました 皆さんお似合いです」「クオリティが高く横綱級の仮装でしたね」「パパの仮装に子供達大ウケですね 微笑ましいです」といった反響が寄せられている。