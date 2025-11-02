俳優・荒牧慶彦さんと植田圭輔さんがW主演を務める、完全オリジナル映画『プロジェクト・カグヤ』の公開記念舞台挨拶が行われました。



【写真を見る】【 荒牧慶彦 】 見どころは“各キャラクターの個性” 「金欠社長」「キレッキレ役者」 キャッチコピーに会場笑い





本作は、ヒロイン「カグヤ姫」と結婚できる権利をかけて男たちが競い合う、華やかなリアリティーショーの裏側に潜む思惑が絡み合う復讐劇。







荒牧さんは、“我ながらすごく面白い。各キャラクターの個性が出ていますし、物語が二転三転していって、映像を目にした時にどんどん引き込まれていく”と、自信を見せました。

また、撮影は2月に行われたそうで、“雪で少し撮影が中断してしまうくらい寒かった。でも、心は皆熱く持ってやれたんじゃないかな”と振り返りました。







植田さんは、“恋愛リアリティーショーをどうやって映画にするんだ？と思っていたけど、こういうことかと。いい意味での裏切りもあったり、小西詠人君のクズの役を見ることがあまりないので、「意外とハマってんな」って”と、個性的な各キャラクターもアピール。





撮影後、本作の宣伝チームが各キャラクターにキャッチコピーをつけたそうで、水石亜飛夢さんが演じた李 ハジュンは、“金欠社長”と明かし、笑いを誘いました。







MCから、他に面白いキャッチコピーを聞かれた木田佳介さんは、「キレッキレ役者」。遠藤史也さんは「自己陶酔型モデル」と、インパクト強めのキャッチコピーが次々に明かされ、笑いが起きていました。







【担当：芸能情報ステーション】