¡¡¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤Î¥é¥¸¥ª supported by viviON¡×¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤·¤®Í·µº¡×¤ä¡ÖÍÅ¤·¤Î¥»¥ì¥¹¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÌ¡²è²È¤ÎÅÏÀ¥Íª±§»á¤¬11·î2Æü¤è¤ê11·î30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£ÇÛ¿®¤ÏËè½µÆüÍË18»þº¢¤è¤ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷PODCAST STATION¤äApple Podcasts¡¢Spotify¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢ÅÏÀ¥»á¤Î½Ð±é¤ÏÁ´5²ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ï¥Þ¥ó¥¬¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎµÈÅÄ¾°µ»á¡£º£Ç¯²è¶È35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÏÀ¥Íª±§»á¤Ë¡¢¡ÖÊª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤é²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍÄ¾¯´ü¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤Î·Ð°Þ¡¢2025Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ö¤Õ¤·¤®Í·µº¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Öcomipo¡×¤Ç¤ÏÅÏÀ¥»á¤ÎÆÃ½¸¥Úー¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë
ÅÏÀ¥Íª±§»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô½Ð¿È¡£1970Ç¯3·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1988Ç¯¡¢Âè23²ó¾®³Ø´Û¿·¿Í¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¾¯½÷¡¦½÷ÀÉôÌçÆþ¾Þ¡£1989Ç¯¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ç¤ª¤¸¤ã¤Þ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£1992Ç¯Ï¢ºÜ³«»Ï¤Î¡Ö¤Õ¤·¤®Í·µº¡×¤ÏTV ¥¢¥Ë¥á¡¦ÉñÂæ¡¦¥²ー¥àÅùÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¡£¸½ºß¤Ç¤â¥·¥êー¥ººî¤Î´©¹Ô¤¬Â³¤¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×2500ËüÉô¤òÆÍÇË¡£1997Ç¯¡ÖÍÅ¤·¤Î¥»¥ì¥¹¡×¤ÇÂè43²ó¾®³Ø´ÛÌ¡²è¾Þ¾¯½÷ÉôÌç¼õ¾Þ¡£Æ±ºî¤Ï2000Ç¯¤ËTV ¥¢¥Ë¥á²½¡£¡ÖÀäÂÐÈà»á¡£¡×¡Ö¥¢¥é¥¿¥«¥ó¥¬¥¿¥ê～³×¿À¸ì～¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥ÈºîÂ¿¿ô¡£
Ï¢ºÜÃæ
¡Ö¤Õ¤·¤®Í·µº Çò¸×Àçµ¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö·î´© flowers¡×¡Ë
¶á´©
¡Ö¤Õ¤·¤®Í·µº Çò¸×Àçµ¡×Âè5´¬