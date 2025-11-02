軽くて大容量がうれしい！【アディダス】のデイリーバッグがAmazonで販売中！
定番デザインで使いやすさ抜群！【アディダス】のリュック・バックパックがAmazonで販売中！
あのクラシックなアイテムが帰ってきた。必要な物をスタイリッシュに収納できる、アディダス バックパック。繰り返し使えるコーヒーカップやノートPC、ランニングギアなど、荷物をたっぷり詰めて持ち運べる。サイドには、大切なウォーターボトルを入れられるポケット付き。 プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、リサイクル素材を60%以上使用したアイテム。
リサイクルポリエステルを使用した環境配慮型素材で、日常にも馴染む高機能なデザインとなっている。
27.5Lの大容量設計で、ノートPCやランニングギアも楽々収納できるサイズ感となっている。
両サイドにはウォーターボトル用ポケットが付き、通勤通学やジム通いにも対応する実用性を備える。
シンプルながらスタイリッシュな外観と、使いやすさを両立した人気のクラシックモデルとなっている。
