

●11月 4日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<441A> ＮＥ 東証グロース 情報・通信業

【事業内容】

SaaS（Software as a Service）型EC（電子商取引）支援プラットフォーム

「ネクストエンジン」の運営、ECコンサルティング事業、ふるさと納税支援

など地方創生事業



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 4月期 3925 1517 1524 940 70.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】みずほ証券



【公募・売り出し】

公募50万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し7万5000株を実施する。

【公募・売り出し価格】 750円



【調達資金の使途】オフィスの増床、人件費・採用費、マーケティング費用。



●11月 5日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<442A> クラシコ 東証グロース 繊維製品

【事業内容】

医療従事者向け白衣・スクラブなどのメディカルアパレルの企画、開発

および販売



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2024年10月期 3086 65 54 28 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】大和証券



【公募・売り出し】

公募28万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し4万2000株を実施する。

【公募・売り出し価格】 1390円



【調達資金の使途】海外展開費用、マーケティング・広告宣伝費など。





