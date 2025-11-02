巨人の丸佳浩外野手（36）が1日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。ほのぼのとする“パパの顔”をのぞかせた。

この日のテーマは「ご褒美」。

これに“子だくさん”で知られる丸は「一番下のチビが水泳だったりとか、英会話だったりとか、習い事終わるたんびにお菓子かアイスを要求されるんですよ」と家庭での日常を明かした。

「迎えに行った時点で“車の中にあるよね？”ってもう…言われます」

言われるのが分かっているだけに「用意してますね」と丸。「ポテチとジュース」と続けた。

インタビュアーを務めた辻岡義堂アナウンサー（39）が「うちも3人子供いますけど“セブンティーンアイス買いたい”って言ってきますね」と口にすると、これに「それ、僕です。それ、僕です」と楽しそうに2度繰り返した丸。

「僕が買います、僕のために。クリームソーダ（ソーダフロート）味とクッキー＆クリームみたいな。子供に食べさせるテイを装って自分も食べる、どっちかって言ったら」と笑わせていた。