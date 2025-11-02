ダウンタウンによる独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」が1日深夜にスタート。松本人志（62）が生配信を行い、昨年1月に活動休止して以来、1年10カ月ぶりに復帰した。これを受け、ダウンタウンに憧れる芸人からは様々な反響が寄せられた。

「NON STYLE」井上裕介はXに「ダウンタウンプラスの生配信見て、めちゃくちゃ痺れた！！なんだか、この映像は全ての芸人のガソリン補給のような話だったなぁ」と刺激を受けたことを記した。

お笑いタレント・くまだまさしはXに「松ちゃんが帰って来ましたー！！はーい拍手 ダウンタウンプラス見ました」と書き出し「あぁ〜松ちゃん見れて嬉しい あっ！？復帰したのでもう松ちゃんなんて言ったら干されちゃう 松本さん、待っておりました」と喜びをつづった。

「ロッチ」中岡創一はXで「今日は好きなテレビ番組を見るために急いで家に帰る！そんな感じで家に帰りました」と言及。「呼んでもらいたい、笑ってもらいたい気持ちになりました」とし、「呼んでもらって笑ってもらって年額プラン分の料金を取り返したいです！」と出演を熱望していた。

「麒麟」田村裕はXに「すげー。すげーとしか言いようがない…凄すぎた」と興奮をつづっていた。

後輩芸人のみならず、芸能界のダウンタウンファンも歓喜した。音楽ユニット「FUNKY MONKEY BΛBY’S」ファンキー加藤は「長崎でのライブ後、居酒屋で生配信を見てました。嬉しくて涙、そのあと爆笑。松本さんおかえりなさい」とつづった。