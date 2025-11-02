茶の湯体験で茶わんを手にする子どもたち＝2025年9月、京都府京田辺市

茶道三千家や華道の池坊など各流派家元がそろう京都で、茶の湯と生け花を小中学生に体験してもらう取り組みが広がっている。各流派から派遣された講師は、伝統文化の精神が次世代に継承され、豊かな心や創造性が育まれることを期待する。（共同通信＝小玉明依）

「お点前ちょうだいいたします」。京都府京田辺市立薪小1〜6年の児童計16人が9月中旬、抹茶の入った茶わんを両手で持つと、ゆっくりと口元へ近づけて味わった。畳を敷き、生け花や掛け軸を飾った教室で、2人一組でお茶をたて合った。

この日の講師は、表千家や裏千家と並ぶ茶道三千家の一つ、武者小路千家の「家元准教授」の立場にある芳野敬弥さん（32）。小学生の時に大津市の学校で茶の湯体験があり、母親にお茶をたてたのが茶道の原体験だ。「お茶は敷居が高い印象を持たれがちだが、お菓子を食べてお茶を飲むというなんでもないこと。そのギャップを伝えたい」と力を込める。

京都市立の小中学校では、2019年度から段階的に実施。京都府は、私立を含む府全域の小中学校と特別支援学校に拡大する形で2024年度から一部の学校で開始。2025年度は希望する全校に講師を派遣できるようにした。

府や講師が重視するのは、細かい作法よりも実際に触れてもらうこと。2024年度に体験した児童や生徒からは「（茶道の）先生の所作がきれいで、洗練されていて背筋が伸びた」「同じ花を生けても一人一人少しずつ印象が違うのが面白かった」などの声があった。

教員からも「いつもやんちゃな子がお茶の時間は静かで、きれいにお辞儀していた」と、児童の新たな一面を知る機会にもなっているという。

京都いけばな協会会長で京都未生流家元の松本司さん（59）は「自分の手がけた作品が評価されることは自尊心を満たすことにもつながる」と話す。物事を多角的に考える力も育まれるとし「花を見つめ、手を加えていく楽しさを知っていれば、（他のことでも）自分でやってみようと思える」と強調した。

◎茶の湯と生け花 茶道と華道とも呼ばれる。茶の湯は、織田信長や豊臣秀吉に仕えた16世紀の茶人・千利休が大成。表千家、裏千家、武者小路千家の三千家は、利休の3人のひ孫がそれぞれ興した。生け花は、15世紀に寺院・六角堂の僧侶池坊専慶が披露した花が評判を呼び、専応が体系化。後に、公家や武家だけでなく町人にも広がった。いずれも京都市が拠点。

茶の湯体験で講師を務める芳野敬弥さん＝2025年9月、京都府京田辺市