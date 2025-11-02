本田望結、“お兄ちゃんの親友”と密着 予告編で意味深「私の初恋だけが取り残されたまま」
俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（毎週日曜 後10：15）の第4話が、きょう2日に放送される。
【動画】颯（藤原丈一郎）＆莉津（本田望結）に動き…『すべ恋』第4話予告編
今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ない群像ラブストーリー。「この秋一番泣ける恋愛ドラマ」とうたわれている。
冬野夜空氏による同名の超短編集に収録のエピソードを実写化。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。共演は、藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、さらに白洲迅、市川由衣ら。
高校の同級生で、卒業式の日に付き合い始めた羽沢由宇（葵）と大崎真央（神尾）。“運命の恋”だと信じられるほど想い合っていた2人だが、大学進学で遠距離になり、やがてすれ違い、破局。2人は3年後に東京で再会し、別れの裏にあった秘密が明かされつつある。同時に、8人の恋が動き始めた。
第4話では、真央の親友・西颯（藤原）と真央の妹・莉津（本田）の恋が動く。密着2ショットとともに、予告篇では莉津が「私たちなんて、真央の友達と妹ってだけじゃん！」「私の初恋だけが取り残されたまま」と意味深なセリフを発している。
■第4話あらすじ
大崎真央（神尾楓珠）は3年前、大腸がんを発症していた。「5年間再発しなければ、ほぼ完治と言える」という医者の言葉を胸に、真央は、完治するまでは病気のことを家族以外誰にも話さないと決めた。嘘がつけない性格の妹・大崎莉津（本田望結）は、兄の意思を尊重するため、ここ数年、幼馴染の西颯（藤原丈一郎）のことを避けて過ごしていた。なぜなら莉津にとって颯は、唯一の相談相手であり、10年以上想いを寄せる、初恋相手だったからだ。
莉津と颯が出会ったのは、12年前。颯の愛犬・桃太郎がきっかけで仲良くなった。なかなか素直になることができない莉津にとって、颯は出会った時から心を開くことができた特別な存在だった。ところが、颯と真央が同級生になったことで、颯はある日突然、”兄の友達”という存在に変わってしまう。初恋相手は、どんどんともう一人の兄のようになっていき、莉津の「好き」は、行き場を失っていく。そして3年前、真央を襲った運命が、莉津の想いを、さらに心の奥へと封じることになってしまったのだ。
がんを発症してから3年間、羽沢由宇（葵わかな）にも颯にも、真実を隠し続けていた真央だったが、定期検診のために病院に連れ添っていた莉津の姿を、颯が目撃してしまい…。
一方、真央の秘密を知らない由宇は、突然キスをしてきた真央の真意がわからない。このままではダメだと感じた由宇は、真央への未練を断ち切り前に進むため、同僚の野北駿太郎（白洲迅）とプライベートで飲みに行くことになり…。
