¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê£¶£°¡Ë¡¢ÅÄÃæÍµÆó¡Ê£¶£°¡Ë¤¬£²Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡££³£±Æü¤Ë¼º¿¦¤¬·èÄê¤·¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª¸µ»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ¸µ»ÔÄ¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤òàÂ´¶Èá¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ïà½üÀÒá¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±£³£±Æü¤Ë¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ¸µ»ÔÄ¹¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤ÀÊÖÅú¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ï¤ß¼èºà¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤Î¾®Æü¸þ¥¢¥Ä¥·¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ö»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Â´¶È¾Ú½ñ¤ÏÍß¤·¤¤¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤òÈô¤Ð¤¹¤È¡ÖµÄ²ñ¤ÎÊý¤Ë·èÄê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢àÂ´¶Èá¤È¡£»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÃæÂà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÇ÷¤ë¤È¡Ö»ä¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤ÇÅÓÃæ¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢à½üÀÒá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼è¤ê°·¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¾®Æü¸þ¤È¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤·¤¿¤í¤¢¤ì¡×¤È¸«»ö¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë»ØÅ¦¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À¾å¤Ç¡Ö·ë¹½¾å¼ê¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£