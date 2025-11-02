樋口久子 三菱電機レディス最終日

国内女子ゴルフツアー・樋口久子 三菱電機レディス最終日が2日、埼玉・武蔵丘GC（6690ヤード、パー72）で開催された。31位で出た渋野日向子（サントリー）は、5バーディー、ボギーなしの67で回って通算8アンダーとし、13位で終えた。初日は73位と出遅れたが、第2日からはボギーなしでスコアを10伸ばす修正力を見せた。次週の米ツアーとの共催大会・TOTOジャパンクラシックは出場ウェイティング4番手の状況。いちるの望みを抱いて、会場の滋賀・瀬田GC北Cに向かうことも明かした。

最終9番パー5。渋野は1メートルのパーパットを入れ、安堵の笑みを浮かべた。

「3打目で飛ばそうと思って力んでショートしたのが残念でした。ただ、グリーン奥に外すのは避けたかったので手前に落としたのはいいミスではあります」

冷静な分析だが、2日連続ボギーなしの感想を問われると「超珍しいですよね」と声を弾ませた。

「（初日から）何も変えてないんですけど、やってきたことがかみ合ってきた感じです」

今季は主戦場の米女子ツアーで不振が続いた。年間ランクは104位。開催中のアジアシリーズへの出場は叶わず、スタンレーレディスホンダから国内ツアーに4週連続で出場も、前週まで予選落ち、40位、47位と結果を残せなかった。

だが、今大会は2021年に優勝するなど相性が良い。ラウンド後は三菱電機の漆間啓社長に「今季で一番いいゴルフができました。（主催者推薦で）出させていただき、ありがとうございました」と主催者推薦出場の感謝を伝えた。

次週は日米のランキング上位者が出場するTOTOジャパンクラシック。渋野は現地点で出場権はなく、ウェイティング4番手にいる。この状況を踏まえ、「アメリカ側に欠場者が出てこない限りは難しいですが、行けば後悔はしないと思うので（会場に）行こうと思います。ただ、自力で出られなかったことはショックですし、情けないです」と言った。

運良く同大会の出場が決まれば、予選落ちがないため来季出場権（100位以内で準シード扱い）の獲得に前進する。出場が叶わない場合はその翌週のアニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカンがラストチャンスになる。同大会で結果が出せない場合は、来季ツアー最終予選会（QS）に出場することになる。

それでも、見えてきた光。渋野は「（日本で）4試合やって良かったです。この2日間は今年で一番いいゴルフができましたし、次も頑張れそうです」と言い、前を向いた。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）