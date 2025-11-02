

坂口健太郎（C）MBS

坂口健太郎が、11月2日（22時〜）MBS／TBS系「日曜日の初耳学」に出演。他に類を見ない魅力にフォーカスする。

【写真】坂口健太郎「日曜日の初耳学」収録の模様

林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、韓国をはじめアジア、さらには世界規模で人気拡大中の実力派俳優・坂口健太郎。

韓国ドラマをリメイクした初主演作「シグナル 長期未解決事件捜査班」(2018年)で韓国人気を獲得後、台湾やタイ、香港、中国など各地のファッション誌表紙を飾り、アジアを中心に人気爆発中の坂口。2024年の韓国ドラマ「愛のあとにくるもの」が世界103か国で視聴数ランキング１位を獲得するなど、その人気はアジアの枠をも飛び越え、ワールドワイドに拡大中。

俳優としては、“ふつう”で“自然体”、なのに不思議と目が離せない“存在感”を放つ稀有な存在として、さまざまな作品に引っ張りだこ。今回はそんな俳優・坂口健太郎の、他に類を見ない魅力にフォーカス。モデルから俳優への転換点や代表作のエピソードを通して、「潤滑油のような存在でいたい」「役の一番の共感者でいよう」「“ふつう”が一番難しい」…そんな、坂口が演技をする上で大切にするキーワードを林修が引き出していく。

今回は、世界を股にかけて活躍する渡辺謙が、そんな“俳優・坂口健太郎”の魅力を証言。「仕事に対する姿勢が自分と似ている」「本当に彼はオープンマインド」…と現場で感じた坂口の魅力を語る。映画「盤上の向日葵」(10月31日公開)が初共演の二人だが、その撮影現場で渡辺は、坂口の強烈な存在感を目の当たりにしたという。世界のKen Watanabeをして「すごく、背中に彼の存在を感じた」「すごいと思いました」と言わしめたそのシーンとは…？

一方、坂口のすべてを知る役者の先輩・笠原秀幸がリモートで緊急参戦し、坂口の天然プライベートを暴露する。「彼に会った後はプラス思考になっている。不思議なパワーをくれる人」と、プライベートで親交が深いからこそ知る“人間・坂口健太郎”の魅力も明かす。

時代が求める透明感をその身にまとい、“ふつう”なのに誰もまねできない存在感を放つ稀有な俳優・坂口健太郎。その類まれな人間的魅力に沼落ち必至の60分。

番組情報

◆出演者[ＭＣ]

林修

大政絢 [スタジオゲスト]

大家志津香、小杉竜一、澤部佑、島崎和歌子、中島健人、那須雄登(ACEes)＜50音順＞[VTR出演・リモート出演]

坂口健太郎、渡辺謙、笠原秀幸