フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）による日本馬初のブリーダーズＣクラシック制覇を受け、安達昭夫調教師＝栗東＝が矢作陣営を称賛した。２０１０年にエスポワールシチーで挑戦も１０着だった。レース前の馬場への先入れが認められないなど、引退までにダートＧ１級を９勝した同馬でも異国の地での競馬は難しかった。

「本当に日本馬が強くなったと思いますよ。（１０年のエスポワールシチーの時は）チャーチルダウンでした。薄い砂でね、これなら芝馬を持ってきた方が良かったんじゃないかって（笑）。フォーエバーヤングも（坂井）瑠星と矢作さんで海外へ（いろんな馬場や環境に）対応して持ってきているんだろうし、すごいですよ。前で勝負できるもんね」と人馬の対応力を称賛した。

この日は京都３Ｒでエスポワールシチー産駒のメイショウカクウチが大差で新馬勝ちを挙げた。「（エスポワールシチー産駒は）地方で勝っているけど、中央は少し厳しいね。中央でも強い子がでてきたら、うれしいですね」と愛馬からの大物誕生に期待を込めた。