『プレデター：バッドランド』未知の生物に襲われる若き戦士・デクの“初実戦”――緊迫の本編映像解禁
世界的な人気を誇る「プレデター」シリーズの最新作『プレデター：バッドランド』が、11月7日に全国公開される。これまで人類の敵として描かれてきたプレデターが、シリーズ史上初めて主人公として登場する。公開に先駆け、本編映像が初めて解禁された。映像では、〈バッドランド〉に降り立ったばかりの若きプレデター〈デク〉が、360度から命を狙う未知の生物に襲われる“初実戦”の様子が描かれている。
【動画】『プレデター：バッドランド』デクの“初実戦”本編映像
舞台は、生存不可能といわれる最悪の地〈バッドランド〉。未熟ゆえに一族を追放されたデクは、己の存在を証明するため、より強大な“獲物”を求めて戦いに身を投じる。旅の途中で出会うのは、上半身しかないアンドロイド〈ティア〉。敵だらけの過酷な地で繰り広げる極限のサバイバルが描かれる。これまでのシリーズの常識を覆す設定と、“プレデターの視点で描く戦い”が新たな見どころとなる。
映像では、鬱蒼とした森の中で赤く光るソードを手に、周囲を警戒するデクの姿映し出される。ギチギチという謎の不気味な音と怪しい影がちらつき、頭上からは木の葉が舞い落ちる。次の瞬間、突如として蔓のようなクリーチャーがデクに襲いかかり、四方八方から猛スピードで迫ってくる。
赤い閃光を放ちながら次々と斬り裂くも、敵は赤い口を広げながら増殖。両手をからめとられそうなところを振り切り、ぐねぐねと動く蔓の上を全速力で走るが、360度逃げ場がなくなり…。果たしてデクはこの絶体絶命の状況を脱することができるのか!?
孤高のハンターであるプレデターが“狩られる側”に立たされる、バッドランドの恐ろしさが伝わってくる本編映像。数分間の映像ながら、視覚と音響の迫力で観客を圧倒する新章のスケールを予感させる仕上がりとなっている。
