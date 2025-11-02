¡ÚRISE¡Û¸µ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½÷»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¡¦µÈÅÄ¼ÂÂå¤¬È½Äê3¡½0¤Ç¾¡Íø¡Ö12Ç¯¤Ö¤ê¤Ç40ÅÀ¡×
¡¡Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¡ÖRISE¡×¤Ï2Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¡ÖRISE¡¡WORLD¡¡SERIES2025¡¡FINAL¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÀï¤ÇÍ£°ì¤Î½÷»Ò¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µIBF½÷»ÒÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡õ¸µWBO½÷»ÒÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦µÈÅÄ¼ÂÂå¡Ê37¡áBread¡¡winner¡¡NYC¡Ë¤¬È½Äê3¡½0¤ÇÈþ»ÂÄë¡Ê¤ß¤¤Æ¤£¡¢39¡á¥Æ¥Ä¥¸¥à¡Ë¤òÇË¤ê¡¢2013Ç¯°ÊÍè12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¥Ã¥¯¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡1¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤«¤éµÈÅÄ¤Ïº¸±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤òÃæ¿´¤Ë¹¶¤á¤ë¡£Èþ»ÂÄë¤â¥í¡¼¥¥Ã¥¯¤ä¥Ñ¥ó¥Á¤Ç·Þ·â¡£½ù¡¹¤ËµÈÅÄ¤Îº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬´éÌÌ¤òÂª¤¨¤ë¡£¸ß¤¤¤ËÁÈ¤ßÉÕ¤¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ê¥º¥à¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âµÈÅÄ¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤ÆÈ½Äê¾¡Íø¡£¾¡¤Ã¤¿µÈÅÄ¤Ï¡Ö12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£40ÅÀ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£»Ä¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê12Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÁÈ¤ßÉÕ¤¤ÏÁÈ¤ßÉÕ¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º¸¥Õ¥Ã¥¯¤¬³°²ó¤ê¤¹¤®¤Æ´¬¤ÉÕ¤¯´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ïº¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤ÇÁÈ¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤È½³¤ê¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤È¤¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çµ÷Î¥¤¬¤È¤ì¤ì¤Ð¡¢¥À¥¦¥ó¤Ê¤êÂç¤¤Ê¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¡×¤È12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡º£¸å¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢ÆüËÜ¤Ç¥¥Ã¥¯¤Î2ÅáÎ®¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÆüËÜ¤Ç¤ä¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯Æâ¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤Þ¤¿»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈRISE¤Ø¤Î·ÑÂ³»²Àï¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï52¥¥í¤Î¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¥Æ¥Ã¥µ¡¦¥Ç¡¦¥³¥à¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÌÜÉ¸¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£