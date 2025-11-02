¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ù¤ÇÏÃÂê¤Î¥Ï¥Ì¥à¡¢ÍèÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡¡½À¤é¤«¤ÊÈþËÆÊü¤Ä
¡¡´Ú¹ñ¥½¥í²Î¼ê¡¦JANG HANEUM¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥à¡¿°Ê²¼¡¢¥Ï¥Ì¥à¡Ë¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHARIMARO¡Ê¥Ï¥ê¥Þ¥í¡Ë¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥à¤«¤é²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡õ¥¥å¡¼¥È¤ÊÆüËÜ¸ìÈäÏª
¡¡¥Ï¥Ì¥à¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ÈÃ¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¸¡¼¥ó¥º¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥Ì¥à¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢ÂÎ¸³¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Ï¥Ì¥à¤Ï¡ÖÂçºå¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤Ë¤Ï»Å»ö¤Ç¤·¤«Íè¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ä¤±ÌÍ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê¹Ô¤±¤ëÅ¹¤ò¡ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤¢¤¹¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥Ì¥à¡£´Ú¹ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡½¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´é¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÅìµþ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡½¥Æ¥£¥ó¥°¤ò£±²ó¤È²Æì¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Î¤ª´é¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Î¤ª´é¤â°ìÀ¸·üÌ¿³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó»×¤¤¤Ê°ìÌÌ¤â¡£º£²ó¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤â¡ÖÁá¤¯ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤·¡¢¡Ö±ó¤¯¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î»×¤¤¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖHARIMARO¡×¤Ï¡¢¡È»É·ã¤ËÍê¤é¤º·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·À¤Âå¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥Ë¡¼¥É¥ëÈþÍÆ±Õ¡£¥Ï¥Ì¥à¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
