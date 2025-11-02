¹â±©¤µ¤óÄ¹ÃË¡ÖÂáÊá¤ÏÉã¤Î¼¹Ç°¡×¡¡Åö»þ¸½¾ì¤Ë¡¢Æó½½¼·²ó´÷
¡¡»¦³²¤µ¤ì32ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹â±©ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÆó½½¼·²ó´÷Ë¡Í×¤¬2Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î»û¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£»ö·ïÅö»þ¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿Ä¹ÃË¹ÒÊ¿¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬»²Îó¤·¡ÖÉã¤Î¼¹Ç°¤¬À¸¤ó¤À¡ÊÍÆµ¿¼Ô¤Î¡ËÂáÊá¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ°Â¤é¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈË´¤Êì¤ò»×¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë¡Í×¤Ë¤ÏÉ×¸ç¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤é¤¬»²Îó¤·¡¢°ä±Æ¤Ë¼Ì¤ëÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤Î²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÁ°¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Åö»þ2ºÐ¤Î¹ÒÊ¿¤µ¤ó¤ÏÉô²°¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£10·î31Æü¸á¸å¡¢¸ç¤µ¤ó¤«¤éÆÍÁ³Ï¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ëº£ÆüÊá¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤Î¿ÍËÜÅö¤ËÈÈ¿Í¤Ê¤Î¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿¡£¸ç¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÂáÊá¤Ë¡ÖÉã¿Æ¤¬ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ç¤µ¤ó¤Ï·ìº¯¤¬»Ä¤ë¸½¾ì¤ÎÉô²°¤ò¼Ú¤êÂ³¤±¡¢¥Á¥é¥·¤òÇÛÉÛ¤·¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¹ÒÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁêÅö¤Ê¼¹Ç°¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Äü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£