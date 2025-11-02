『ボイプラ2』で話題のハヌム、“アイドル”への憧れ語る「もっと成長した姿をお見せできるように」
韓国ソロ歌手・JANG HANEUM（チャン・ハヌム／以下、ハヌム）が2日、都内で行われた化粧品ブランド「HARIMARO（ハリマロ）」のブランドアンバサダー就任会見に出席した。
【写真】破壊力抜群…！キュートな笑顔を見せるチャン・ハヌム
ハヌムは、グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）に出演し、力強い歌声と端正なビジュアルで注目を集めた。この日は、スタイルの良さが際立つジーンズにピンクのジャケットを合わせ、ナチュラルで柔らかな雰囲気をまとって登場した。
アンバサダー就任について、ハヌムは「日本では初めてのアンバサダーということで、少し不安もありました」と緊張した面持ちでコメント。「新しいスキンケア体験を皆さんにお届けしたいと思います」と意気込みを語った。
イベント後に行った囲み取材では、自身の生い立ちに触れる場面も。「父がミュージシャンをしました。（自身も）小さいころに子役をしていたのですが、父と同じ芸能界に自然に憧れるようになりました」と振り返り、「小さいころからK-POPが好きだったので、アイドルという職業を目指すようになりました」と“アイドル”への強い想いを語った。
続けて、ロールモデルとして、SHINee・TAEMIN、BTS・JUNG KOOKの名前を挙げ、「普段からダンスを踊って、歌をうたう方を参考にしています」というハヌム。イベント内では「これからももっと成長した姿をお見せできるように頑張ります」と前向きな姿勢を見せていた。
「HARIMARO」は、“刺激に頼らず結果を出す”をコンセプトに誕生した新世代ヴィーガンニードル美容液。ハヌムは、アンバサダーとして各種ビジュアルやキャンペーンを通じて、その魅力を発信していく。
【写真】破壊力抜群…！キュートな笑顔を見せるチャン・ハヌム
ハヌムは、グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）に出演し、力強い歌声と端正なビジュアルで注目を集めた。この日は、スタイルの良さが際立つジーンズにピンクのジャケットを合わせ、ナチュラルで柔らかな雰囲気をまとって登場した。
イベント後に行った囲み取材では、自身の生い立ちに触れる場面も。「父がミュージシャンをしました。（自身も）小さいころに子役をしていたのですが、父と同じ芸能界に自然に憧れるようになりました」と振り返り、「小さいころからK-POPが好きだったので、アイドルという職業を目指すようになりました」と“アイドル”への強い想いを語った。
続けて、ロールモデルとして、SHINee・TAEMIN、BTS・JUNG KOOKの名前を挙げ、「普段からダンスを踊って、歌をうたう方を参考にしています」というハヌム。イベント内では「これからももっと成長した姿をお見せできるように頑張ります」と前向きな姿勢を見せていた。
「HARIMARO」は、“刺激に頼らず結果を出す”をコンセプトに誕生した新世代ヴィーガンニードル美容液。ハヌムは、アンバサダーとして各種ビジュアルやキャンペーンを通じて、その魅力を発信していく。