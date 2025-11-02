人口減少が進む中、新潟で自分の生き方を見つけた若者がいます。



今回取材したのは柏崎市・谷根（たんね）集落で生きる前畑彰洋さんと愛美さん。過疎化が進む集落でやりたいことに突き進む２人。



なぜ２人が谷根で生きることを決めたのか……テレビ新潟の西辻未侑アナが取材しました。

◆柏崎市谷根集落に移住した若者

忙しない毎日のなかで耳を澄ますことはありますか。



ここは、柏崎・谷根。５０世帯ほどの小さな集落に７年前移住した、前畑彰洋さんと愛美さん。２人が谷根で始めた店、ＧＯＯＤ ＧＲＩＮＤ ＦＡＲМで話を聞くことにしました。

◆「自分たちの拠点」

【西辻未侑アナ】

「まずこの場所を対談場所に選ばれましたけどその理由から伺ってもいいですか」



【前畑愛美さん】

「自分たちの拠点でもあってお店としてやらせてもらっているんですけどこの場所だと一番自分らしく話ができるかな」

◆ドーナツや雑貨を販売

この店では自分たちで育てた野菜や手作りのドーナツ、雑貨などを販売しています。

ドーナツを作り販売するのは東京出身の愛美さん。この日も多くの人が訪れました。



彼女が届けるドーナツは人々が谷根を訪れる理由になっています。



【前畑愛美さん】

「時間をかけて愛情がこもっているものをおいしいって言ってもらえることが一番だなって思って」



「こんな場所に住んでいて東京から来たの？とか言われると変わった人でしかないのでその自分に『これでいいんだ』『自分はこれでいいんだ』って思うことが多くて」





◆“米山トウキ”を栽培

もう一度、この植物を輝かせたい……彰洋さんが育てるのは米山トウキ。



米山に自生している薬草で種を採るまでには３年がかかるといいます。セロリのような香りや味が特徴で主に漢方薬として使われています。ただトウキを収穫する人が減りいまはその存在を知る人も減少。



【前畑彰洋さん】

「見た目も香りも特徴的で成分的機能的にも質の良いものとして非常に面白い薬草だなという。やっぱりやっている方もいらっしゃらないということだったので運命的なものを感じてスタートしたというのが始まりです」



彰洋さんはトウキを自ら栽培し商品の開発も行っています。

この植物の魅力を知ってほしいそんな思いを抱いて１０年の月日が経ちました。



柏崎市で生まれ大学進学を機に上京した彰洋さん。植物の研究を行う中、出会ったのがトウキでした。



凛と生える姿、歴史にも心を惹かれ自ら栽培したいという思いが芽生えたのです。

◆東京生まれの愛美さん

一方、愛美さんは東京で生まれ育ち栄養士の資格を取るため専門学校へ。その後、仕事にも就きましたが人間関係に悩んだこともありました。



【前畑愛美さん】

「生まれた時からずっとその場所に住んでいてそれが当たり前に生きていて、人との付き合いもその場所で逃げられないみたいなときもあったりして、精神的に浮き沈みがあった時期でもあって」



「自分には居場所がない」そう思いながら過ごす日々。そんなとき彰洋さんと訪れたのが谷根でした。



【前畑愛美さん】

「自然の川とか山とか全部がここにいていいんだよって言ってくれているような、安らぎを与えてくれたみたいな感覚があって、人に優しくしてもらって嬉しいっていう気持ちはあったけど自然から愛をもらうみたいな感覚が全然なかったのですごく受け入れてくれる土地というのを感じて」



谷根の自然は彼女の心を解きほぐしてくれたのです。そして２人はこの地で生きていくことを決断しました。



◆支えてくれた人

そんな２人を支えてくれた人がいます。池田寿一さん。谷根での生活について相談に乗りトウキの栽培も一緒に行っています。



【池田寿一さん】

「こういう若者が来てくれたらいいからね大歓迎で。後先考えないでどうぞどうぞという感じで迎え入れました」



日本三大薬師の一つ、米山。その麓にある谷根の人々は厳しい気候の中で互いに支え合い過ごしてきました。祭りや伝統を大切にしトウキの文化もその一つでした。



かつて米山の山頂ではトウキが売られ魔除けとして玄関に吊るしていたといいます。



ただ高齢化や過疎化とともに守ってきた文化もなくなっていきました。



【池田寿一さん】

「毎年２軒３軒と少なくなっているでしょう。さみしいから。何したらいいかなと思ってね、始めたのがトウキのこともあるしハナモモ。谷根を元気にしようと思ったのが」



この地の美しさを忘れないでほしい……ハナモモを植え始めた池田さん。



２６年植え続け現在、５００本以上に。いまでは県内各地から多くの人が訪れるようになりました。



谷根に愛着を持ち大切にする……たとえ人が減ってもそれは変わらない……



これからはその意志を彰洋さんと愛美さんが受け継ぎます。



【西辻未侑アナ】

「谷根に愛をもって接している人が多いみたいなイメージですか」



【前畑彰洋さん】

「そうですね。谷根いいところだよねっていうのを皆さん思っていて、そこに誇りというか谷根どんなところがいいですかって聞いた

らいっぱい出てくるというかそういう人たちがすごい多いなと思っています」



【前畑愛美さん】

「過疎は人数につながっているという感覚はなくて、確かに人数は減っていってはいるんですけどでもここにいる人たちがすごく生き生きしているし、この地域のために生活したいっていう気持ちが溢れているというか。この地域をいっぱい愛している人たちがいるところに住んでいるというだけでもエネルギーがあると思っていて」



◆谷根で子どもが生まれる

谷根に来て子どもも生まれました。



いまはトウキの収入は形になり始めたばかりで決して生活が楽なわけではありません。

それでもここで得られる喜びがあるといいます。



【前畑彰洋さん】

「冷静に考えた結果、お金なくてもやりたいって思えることをいまやっているんだなって理解したときにやることに変わりないんだからあとは１００％自分のやっていることを信じきる」

◆柏崎の大露店市「えんま市」に出店

柏崎に２００年以上息づく祭りえんま市。およそ４５０の店が並び賑やかな雰囲気に包まれました。



彰洋さんと愛美さんはトウキのことを知ってもらおうと今回、初めて出店することに。

売り出したのはトウキを使ったドリンクとドーナツ。



香りが強いトウキをおいしく味わってほしい、何度か試作を重ねて完成しました。



【訪れた人】

「おいしい」



「トウキ飲んだの初めてで、飲みやすいね」



「このもちもち食感がめっちゃおいしい、それにトウキの香りがふわっと、おいしいです」



【前畑彰洋さん】

「作っているというか関わっている人の思いというか気持ちみたいなのが人だけじゃなく植物とか物とか、そこに関わってくる人の意識が乗っかってくるっていうのがなんとなくわかってきて、それがお客さんの元に届くっていうのはすごい意味があることなんじゃないかな。同時に重たい責任感じゃなくて、魅力あるものをしっかり繋いでいきたい」

◆「導かれるようにしてここに」

やりたいことに突き進んでいく、２人がここにいるわけとは……



【西辻未侑アナ】

「そんなわけで新潟にいますということですがどんなわけでしょうか」



【前畑彰洋さん】

「導かれるようにしてここにいます」



【前畑愛美さん】

「人生において学ぶべきことがたくさんある地だからここにいます。東京に住んでいた時と全く違う日常になって毎日が新鮮だし今まで生きていて知らなかったことがびっくりするほどあってそれが楽しくてしょうがないというか、それを知らせてくれたのは谷根っていう場所だなと思って」



【前畑彰洋さん】

「目の前にあることにワクワクしながらこういうことをしたいと思いながらやっていったら自分で選んでいるという感覚よりかはここでやっていくって自然となっていったというか自由になって自分で選べればえらべるほど逆にこれしか選べないというかこれしか考えられない」



自分の心に正直であること、それが２人が大切にしている生き方。



この地に残る記憶や思いを未来へ結んでいきたい……



その素直な気持ちは谷根を照らしています。